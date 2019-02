Jejich cílem není pořádat akce, které by plnily sály. Jak sami říkají, tuto práci přenechají třeba městu, hasičům či myslivcům. Řeč je o Okrašlovacím a zábavním spolku Bystřice pod Hostýnem, který funguje už léta a do podvědomí lidí ve městě se zapsali někdy i mírně provokativními či neotřelými akcemi.

Jedna z prvních si díky své originalitě dokonce vyžádala pozornost celorepublikových médií. Díky rozladění některých členů spolku, kterým se nelíbilo chodit denně kolem neudržovaného, doslova ošklivého domu ve středu města vznikla takzvaná galerie Výloha.

„Asi rok jsme si dopisovali s exekutory, abychom do prázdné výlohy domu mohli umístit něco, co by zpříjemnilo lidem cestu okolo. A ono se to povedlo,“ prozradil jeden z členů spolku Pavel Kubaník.

A to dalo průchod nápadu na výstavu s názvem Herna. Výlohu polepili tak, jako kdyby uvnitř vznikala další herna s automaty. K tomu všemu přidali informace o počtu automatů ve městě či výčtu rizik, které jsou spojené s hráčstvím.

„Snažili jsme se tím otevřít určité téma,“ dodal Kubaník. A ono to fungovalo. Občané chodili kolem, zastavovali se a vše si důkladně prohlíželi. A protože bylo zrovna před komunálními volbami, rozhodli se uspořádat také debatu s kandidáty do zastupitelstva. Kromě nich se jí zúčastnili nejen psychologové, ale také lidé z hráčského průmyslu. Galerie Výloha pak fungovala několik dalších let. Výstavy se každých pár měsíců střídaly.

LIDÉ PŘISPÍVAJÍ PO 50 KORUNÁCH

I další projekt s názvem „Kino po o“ přesáhl své kulturní poslání. Snaha ukázat, že i do malého nedigitalizovaného kina můžou chodit lidé se podařila. Promítání, které je vždy jednu neděli v měsíci, láká pravidelně 100 až 120 diváků. I díky tomu se město nakonec rozhodlo kino digitalizovat. Dojít by k tomu mělo ještě letos.

„Mnohem snáze se mi bude rada města přesvědčovat, když můžu poukázat na to, že kino žije,“ řekl starosta města Zdeněk Pánek členům spolku, který je jinak svou činností na městu nezávislý.

Má spousty dobrovolníků a podporovatelů. Lidem dal spolek možnost přispívat padesátikorunou měsíčně výměnou za vstupenky na všechny jejich akce zdarma.

I tento nápad slaví úspěch. Mezi přispěvateli je například i Jiří Hradil, člen skupiny Tata Bojs, spisovatelka Klára Janečková či Jaroslav Dufek, grafik, který spolupracuje mimo jiné také s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana. I díky těmto známostem přijede v únoru na Chvalčov spisovatel Jiří Rudiš se zmíněným Jiřím Hradilem. V netradičním prostředí místní vesnické hospody proběhne autorské čtení z Rudišovy knihy.



Jak se zdá, doposud se spolku podařilo vše, na co sáhl. Počet akcí se rychle blíží stovce, počet lidí, kteří už na jejich akce přišli je roven obyvatelům Bystřice pod Hostýnem.

Vždyť jenom „Kino po o“ přitáhlo na 5000 návštěvníků. Neméně úspěšné je i letní kino postavené na louce pod místním kopcem Kozincem.

Za jednu sezonu jej navštívilo přes 1800 lidí. A kromě kasovních trháků si tak mohou dovolit zařadit i méně přitažlivé snímky pro užší okruh diváků. A kolik lidí se za ty roky na pořádání akcí podílelo? Kubaník odhaduje něco kolem tří desítek těch, kteří svůj volný čas po práci věnují dobrovolnické práci pro ostatní a zhruba šedesátku dalších přispěvatelů.