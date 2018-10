Spojil je netradiční koníček, rádi si pohrávají s historickými zbraněmi

Mladí nadšenci ze skupin historického šermu Mauritius a Plus Ultra se koníčku s historickými zbraněmi věnují v rozmezí tří až sedmi let. I když se jedná o dvě skupiny, jsou to přátelé a rádi si s vystoupením pomáhají. Dohromady je svedla jiná skupina, kterou začali navštěvovat už na škole.

„Potkali jsme se při studiu na gymnáziu, kde jsme začali navštěvovat šermířskou skupinu Cruentus. Jak čas šel, tak jsme dospěli k tomu, že bychom mohli vystupovat samostatně,“ popisuje jejich začátky napohled křehká dívka Eliška Bělíková, jediná žena v souboru, kterou k šermu přivedl její tatínek. Zdání však klame, nejen že si bravurně pohrává s mečem, společně se svým přítelem Petrem Šiškou si také bez problému pohazují s obřími prapory. „Skupina na škole byla dobrá pro ty, kteří s šermem začínají. Potom, když už si najdete něco svého, čemu byste se chtěli věnovat hlouběji, je lepší se osamostatnit,“ podotýká Petr Šiška. Samostatným skupinám se věnují asi měsíc, jejich aktivity jsou tedy v počátcích. Jednou z prvních akcí bylo společné vystoupení na Zahrádkářské výstavě ve Věžkách Podzim 2018. „Jednalo se teprve o druhou akci, kde jsme vystupovali jako samostatné skupiny,“ potvrzuje Petr Šiška. Příprava měla lehce kuriózní nádech. ČTĚTE TAKÉ: Policista z Kroměříže v boxu vybojoval zlatou medaili „To jsme tak týden před vystoupením zjistili, že kvůli mým zkouškám z autoškoly se nesejdeme dřív jak v pátek,“ usmívá se Jakub Zavřel. Nutné podotknout, že vystoupení bylo den poté. „V pátek těsně před generální zkouškou nám zavolal Arnošt Bekárek, kolega, který tu není, že je nemocný, a že nemůže jet. Tudíž první zkouška v této sestavě proběhla včera večer,“ doplňuje Jakub Zavřel. Celkově však nacvičovali zhruba měsíc. „Společně jsme se připravovali i na festival, kde jsme začátkem září společně vystupovali,“ podotýká Martin Šiška. Ve svých aktivitách nepolevují a už teď mají v plánu spousty dalších vystoupení. „Zrovna teď se poohlížíme po akcích, které budou na hradech uzavírat sezónu,“ potvrzuje Jakub Zavřel. „Také se už pomalu chystáme na svatého Martina, kdy bývá mnoho akcí, kde bychom se mohli uplatnit,“ doplňuje Eliška Bělíková. ČTĚTE TAKÉ: Nechtějí sedět u piva, raději plánují akce pro ostatní

Autor: Jana Bradnová