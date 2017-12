Splňte dětem dopisy Ježíškovi, vyzývá asistenční služba z Bystřice

Přispět na dobrou věc a zároveň pomoci dětem splnit jejich vánoční přání: takovou možnost skýtá akce, kterou pořádá v době až do 18. prosince letošního roku Terénní asistenční služba (TAS) pro rodiny s dětmi v Bystřici pod Hostýnem.

Ilustrační fotoFoto: archiv

„Dětem z klientských rodin se pokusíme zprostředkovat dárky, které si samy napsaly do dopisů Ježíškovi. Pokud se lidé chtějí zapojit do této akce, mohou nás kontaktovat a ze seznamu dárků si vybrat podle zájmu a možností. Pomohou tím konkrétnímu dítěti splnit si vánoční přání, které by si jeho rodina nemohla dovolit,“ vysvětlily podstatu akce sociální pracovnice bystřické TAS.

Ta dětem dárky následně předá a dárcům může na základě domluvy přislíbit i zpětnou vazbu. zájemci mohou zavolat na telefonní čísla 734 366 221 či 734 366 222 nebo napsat na e-mail: michaela.symerska@azylovydum.cz.