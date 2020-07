Špatně průjezdný most nahradí v Bystřici novým. Už se na něm pracuje

„Doufám, že ho udělají alespoň širší,“ říká kolemjdoucí, když vidí, že fotím trosky čerstvě zbořeného mostu přes řeku v Bystřici pod Hostýnem. Starý, zcela nevyhovující úzký most v Mlýnské ulici do tří měsíců nahradí most nový. Ten bude bezpečnější jak pro chodce, tak i pro motoristy.

Stavba nového mostu. | Foto: Deník / Anna Nováková

„Původně jsme chtěli stávající most opravit a rozšířit, aby byla cesta přes něj obousměrná. Statický posudek ale ukázal, že mostek není vyhovující různým zátěžím, je ve špatném stavu a je potřeba udělat most nový," uvedl starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek. Posudek mostu byl udělán již před čtyřmi lety, až letos si však město na stavbu za téměř pět milionů vyhradilo peníze. „Čekali jsme, že alespoň část dotací získáme, nakonec jsme se do stavby pustili za vlastní," vysvětlil Pánek. Silniční most umožní bezpečnější výjezd z Mlýnské ulice na Holešovskou a také pohodlnější odbočování z hlavní ulice. Jeho stavba zabere celkem tři měsíce, podle starosty bude ale omezení minimální. „Část lidí pochopitelně přes most jezdí, ale myslím, že se to těch pár měsíců zvládne," řekl. Most vedle mostu O opravě či demolici mostu v Mlýnské ulici se začalo uvažovat poté, co město v těchto místech budovalo cyklostezku, jejíž část vede také přes lávku vedle nově stavěného mostu. „Most vedle mostu, to je prostě Bystřice. Už jsem si ale zvykl a musím říct, že je to dobrá věc, aspoň mě nepřejede auto," říká Martin Liška, který přes lávku prochází se svými kamarády. „Ač se to někomu zdá úsměvné, přes autobusové nádraží vede část cyklostezky, kterou chceme dál stavět směrem na Slavkov pod Hostýnem. Lávka přes Bystřičku je její pokračování, ale samozřejmě slouží i chodcům. Dosavadní silniční most byl velmi úzký a motoristé jezdili raději po chodníku čímž chodce ohrožovali," popsal starosta. Už předloni opravoval kraj v Bystřici výrazně vytíženější most spojující ulici Holešovskou a Dolní. V příštím roce je naplánována také oprava krajského mostu přes Bystřičku mezi místním zámkem a kostelem svatého Jiljí.

Autor: Anna Nováková