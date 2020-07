Důvodem je neustálá hrozba rozšíření nákazy onemocnění covid-19.

Do Kroměříže se v době, kdy opět přibývá nakažených a ministerstvo zdravotnictví opět schválilo nošení roušek ve vnitřních prostorách, chystá pět a půl tisíce závodníků ze všech koutů České republiky. Tedy i nákazou nejvíce postižených oblastí.

K tomu se počítá s dalšími až 15 tisíci fanoušků.

„Připadá vám to v tuto dobu v pořádku? Opět přibylo nemocných, já se odhlašují z hromadných akcí po republice, abych náhodou něco nedotáhla do Kroměříže a v závěru to sem může zavléct někdo z 15000 nemístních lidí?“ kritizuje představitele města Renáta Juřenová na sociální síti.

Starosta Jaroslav Němec však postup radnice hájí.

„S ohledem na zvyšující se počet lidí nakažených koronavirem v České republice bych chtěl, aby byl závod odložen na jiný termín. Pořádá ho ale soukromá firma, které město akci zrušit nemůže, takovou pravomoc nemáme. Je tak na pořadateli, aby splnil státem nařízené podmínky pro konání akcí, a na státních orgánech, aby v případě jejich neplnění zasáhly,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Zrušení cateringu i sprch

„Představitelé města komunikovali i s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Podle hygieniků Kroměříž patří do zóny s nejnižším výskytem nákazy, a tak hygiena nyní nemá zákonné možnosti akci zakázat. Podle starosty není legální cesta, jak Spartan Race nepovolit,“ řekl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Lidé si myslí, že radnice pouze jedná alibisticky a pod roušku bezmoci schovávají to, že akci zakázat nechtějí. Zvláště, když se má konat na veřejném prostranství.

Krajská hygienická stanice každopádně o akci ví a podle Venduly Ševčíkové, vedoucí oddělení kanceláře ředitele, se organizátoři zaručili za dodržení požadavků stanovených mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020.

Dohled nad dodržováním mimořádných opatření je pak v kompetenci Policie České republiky. Ta posílí počet policistů v ulicích.

„Závody se uskuteční 25. a 26. července. Pořadatelé omezí počet souběžně startujících na 50 místo obvyklých 250. Závodníkům budou měřit teplotu, sami budou mít roušky a rukavice. Velké náměstí bude rozděleno do pěti sektorů, v žádném nebude více než 1000 lidí,“ uvedl radniční mluvčí Jan Vondrášek. Obyvatelé města však tento způsob berou jako pouhé obcházení nařízení o maximálním počtu lidí shromážděných na jednom místě při konání jedné akce.

U každého vchodu bude stojan s desinfekcí. Desinfekce bude také u každé z více než dvaceti překážek na trati.

„Pořadatelé z bezpečnostních důvodů zrušili veškerý catering a také šatny a sprchy. K dispozici budou pouze mobilní toalety. Trasu vymezí asi 2,5 kilometru objednaných zábran, které oddělí diváky od startujících,“ uzavřel Vondrášek.