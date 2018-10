SOS dětská vesnička ve Chvalčově oslavila 45 let

Už je tomu 45 let, co se do SOS dětské vesničky ve Chvalčově nastěhovaly první maminky pěstounky, aby zde vytvořily láskyplný domov pro opuštěné děti. Základní kámen k výstavbě vesničky slavnostně položila 4. října 1970 tehdejší první dáma Irena Svobodová, která jejich činnost už od prvopočátků velmi podporovala. Stavební práce začaly v lednu následujícího roku a 21. září 1973 se do Chvalčova stěhovaly první rodiny.

Sos vesnička ve Chvalčova obdžela sbírku oblečení a hraček pro tamní dětiFoto: DENÍK/Soňa Ličková

V devíti domech vesničky už našlo domov 264 dětí. Některé tu prožily celé dětství, jiné přišly v pozdějším věku. Společně zde vyrůstaly velké sourozenecké skupiny, které by jinak musely být rozděleny do různých dětských domovů. Na první pohled se může zdát, že se zde život výrazně nezměnil. V posledních pěti letech však SOS vesničky významně rozšířily nabídku služeb. „Jednotlivé vesničky včetně té naší nadále poskytují zázemí a všestrannou podporu pěstounským rodinám, jak těm, které bydlí přímo tady, tak i těm z širšího okolí,“ podotýká regionální ředitel SOS dětských vesniček Cyril Maliňák. ČTĚTE TAKÉ: Stavba nového sportovního areálu v Postoupkách byla dokončena Ve vesničce však mimo služby pro pěstouny také sídlí i Regionální kancelář pro Zlínský a Olomoucký kraj, která má na starosti rozvoj a řízení dalších služeb. „Zejména sociálně aktivizační SOS Kompas a také volnočasového centra v Bystřici pod Hostýnem,“ vysvětluje Maliňák. VOLNOČASOVÉ CENTRUM POMÁHÁ Volnočasové centrum v Bystřici pod Hostýnem pomáhá dětem z rizikového prostředí, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. „Pomáháme jim zvládnout školní docházku, nabízíme doučování, ale také smysluplnou náplň volného času. Pořádáme pro ně výlety, sportovní turnaje, mohou si u nás zahrát kulečník, deskové hry nebo si malovat a tvořit,“ popisuje činnost centra ředitel. Rodiny, které se nacházejí v obtížné situaci, kdy jim hrozí odebrání dětí z péče, mohou také využít službu SOS Kompas. „Naše sociální pracovnice pomáhají rodinám vyřešit širokou škálu potíží, od nevyhovujících bytových podmínek pro děti přes sociální nebo zdravotní problémy, potíže se splácením půjček až po zvládání školní docházky dětí nebo výchovné problémy,“ vyjmenovává výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. ČTĚTE TAKÉ: Dopravní situaci na Holešovsku komplikuje řada stavebních prací

Autor: Redakce