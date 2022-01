Dlouho připravovaná rekonstrukce sokolovny, která bude největší investicí města za posledních více než dvacet let, by měla odstartovat v letošním roce. Zahájení stavby je však závislé na ukončení kontroly zadávací dokumentace Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Stadion v Kroměříži ponese jméno střelce Jožky Silného

„Díky rekonstrukci se sokolovna promění ze zchátralého objektu v moderní multifunkční centrum. Uživatelům nabídne tři sály, kavárnu, zcela nové sociální a technické zázemí, v těsné blízkosti objektu bude parkoviště pro padesát automobilů,“ přiblížil budoucí podobu sokolovny a jejího okolí místostarosta Jiří Schaffer.

Lidé by si to zasloužili

O opravě sokolovny se ve městě mluví už několik let. „Oprava sokolovny se tady řeší už docela dlouho. Takže to beru trochu s rezervou, protože původně měla rekonstrukce začít už dávno. Pokud by to tedy už letos vyšlo, bylo by to fajn. Lidé by si to zasloužili,“ řekl Deníku pan Jaroslav.

Součástí projektu rekonstrukce jsou také technologie šetrné k životnímu prostředí jako je rekuperace vzduchu, tedy zpětné získávání tepla, s klimatizací pro vytápění a výměnu ovzduší či fotovoltaická elektrárna a tepelné čerpadlo pro ekologické vytápění budovy. Podle radnice by oprava měla přijít na více než 150 milionů korun. Celková cena však bude známa až po vysoutěžení zhotovitele stavby.

„Důležitou pomocí by tedy pro nás byla státní dotace, o kterou budeme ještě usilovat,“ doplnil Schaffer.

Kroměříž na konci února ožije masopustem. Na co se můžete těšit?

Parcely i revitalizace parku

Na ulici Wolkerova se letos budou chystat parcely pro výstavbu jednadvaceti rodinných domů. Město rovněž počítá s vybudováním silnice, parkovací plochy a chodníků. Také se položí rozvody elektrické energie, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení a také chránička datového kabelu. Náklady město odhaduje na zhruba 32 milionů korun. Část peněz chce radnice získat z dotací. Zahájení prací je v tomto případě naplánováno na první polovinu letošního roku.

Kompletní revitalizací v roce 2022 projde také park Mezivodí, který se dočká nových chodníků. „Počítáme s instalací nového veřejného osvětlení, dodáním nového městského mobiliáře, úpravou projde veřejná zeleň, projekt počítá s vysazením 183 nových stromů, 262 keřů, 340 sazenic živého plotu a 224 kusů trvalek. V parku bude také vybudováno oplocené dětské hřiště,“ vyjmenoval Hoza s tím, že rozpočet na revitalizaci město teprve připravuje.