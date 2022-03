„Jezdí sem pravidelně třeba kroměřížská Hanácká Slavia, holešovské mažoretky, ale také fotbalové kluby z Brna nebo z Uherskohradišťska. Přes léto tady pak máme různé tábory a školy v přírodě,“ popisuje Miroslav Řezáč, podle kterého si sokolovna získala svou oblibu hlavně kvůli široké nabídce vyžití.

Baví mě, když jdou věci dopředu, říká starosta Roštína. Obci velí už 32 let

Hřiště, sauna, hospoda

„Hosté tady nemusí večer sedět na pokojích, ale můžou si zahrát badminton, kulečník nebo třeba ping-pong. Mimo to tady máme taky saunu, za sokolovnou je hned hasičské a fotbalové hřiště a všude okolo jsou lesy a příroda, kam mohou vyběhnout,“ přibližuje Řezáč.

Součástí sokolovny je také hospůdka, která je už v obci poslední. „Před rokem a půl skončila Hospoda u Lípy, pak tady máme ještě jednu letní hospodu a druhou na koupališti. Ale obě fungují v podstatě jen v letních měsících. Takže po zbytek roku jsme tady jediní,“ krčí rameny.

Jak ale sám Řezáč přiznává, provozováním hospody se v Roštíně neuživí.

„Čistě z příjmů z hospody bychom rozhodně nepřežili. To bych asi za chvilku jedl kořínky,“ směje se a dodává, že sokolovnu financuje především ubytování.

Topení za hubičku. V Roštíně získávají teplo spalováním slámy

Doba koronavirová? Zachránila nás obec

I proto tady zamíchal s pomyslnými kartami koronavirus a s ním spojená opatření. „Bylo to těžké. Kromě léta jsme totiž po celou dobu museli mít zavřeno. Hodně vděčíme obci, že nám odpustila nájem a my jsme díky tomu přežili. Za to jím opravdu patří poděkování,“ dodává Řezáč s tím, že kromě pandemie se nyní do fungování sokolovny začíná promítat inflace.

Sedmadvacet korun za půllitr čepované „desítky“ tak bude nejspíš už brzo minulostí. „Pivovary neustále zdražují, takže budu muset taky asi o korunu zvýšit ceny. I když se lidi ošívají, tak mi to pořád přijde v dnešní době jako dobrá cena,“ dodává.

Řízky, fotbal, pivko či husí hody. Ve Staré Orlovně si každý najde to své

Dvanáctka za 32 korun?

Obdobně půjde cena nahoru také u dvanáctistupňového piva. „Když přijedou hosté z města a vidí, že čepuju dvanáctku Radegasta za 32 korun, tak na to nevěřícně zírají a podezřívají mě, že to nemůže být přece dvanáctka,“ směje se Řezáč.

Hospodu omezíme

Do budoucna však plánuje provoz hospody omezit a věnovat se hlavně školám v přírodě, táborům a soustředěním. „Do hospody nám nechodí moc lidí a ten provoz se prostě nevyplatí. Přemýšlím o tom, že od příštího roku necháme v létě otevírací dobu tak, jak ji máme teď, ale v zimě bychom otevírali jen od čtvrtka do neděle. Tedy v dny, kdy k nám přijíždějí ta soustředění,“ uzavírá Řezáč.