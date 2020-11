V celé zemi včetně Zlínského kraje se těmto testům každých pět dní podrobí kolem stovky tisíc klientů těchto služeb a dalších sto tisíc zaměstnanců v sociálních zařízeních. Testy budou provádět zdravotníci zaměstnaní v těchto zařízeních, nebo jejich nasmlouvaní praktičtí lékaři a sestry.

„V rámci další vlny budou testy dodány sociálním službám, které budou mít také povinnost testovat jako jsou pečovatelské služby, osobní asistence, chráněné bydlení a týdenní stacionáře,“ uvedla za Asociaci její mluvčí Petra Cibulková.

Na řadě míst v kraji už testování probíhá, přesto se najdou domovy se sociálními službami, kam ještě antigenní testy ani nedorazily.

Například v Domově pro seniory v Lukově na Zlínsku na testy už čeká 200 klientů a stovka zaměstnanců. Podobně jsou na tom i ve Zlíně, v Domově pro seniory Burešov.

„Jsme snad jediní z okolí, kteří testy ještě nedostali,“ povzdechl si ředitel domova Vlastimil Zaydlar.

Podle něj domov z vlastní iniciativy objednal minulý týden testovací sady a dal se do testování, nakonec ale od tohoto kroku museli upustit a testování zastavit. Pojišťovna totiž uhradí pouze testy zaslané pro plošné testování v sociálních zařízeních. Na testy zde čeká tak stále 170 klientů a 140 zaměstnanců.

Podle vedení zařízení bude i problém s testováním klientů, kteří trpí stařeckou demencí a jinými demencemi a klienty postiženými Alzheimerovou chorobou.

„Bude problém se s nimi domluvit, aby projevili svůj názor, bude to hodně složité. Pokud to nepůjde, testovat je nebudeme,“ připomněl ředitel zlínského domova.

Povinnosti se však dle nařízení nevyhnou zaměstnanci těchto zařízení. „Pokud by testování odmítli, nemohli by plnit své pracovní povinnosti,“ naznačil Zaydlar.

Něco podobného však prý podle ředitelů těchto zařízení nehrozí. „Myslím, že naši zaměstnanci pracují na sto padesát procent a záleží jim na zdraví a dobré kondici našich klientů. Nezachovali by se takto nezodpovědně,“ věří třeba ředitelka Sociálních služeb Vsetín Michaela Pavlůsková.

Podle ní se bude ve valašském regionu testovat celkem v sedmi zařízeních, z nichž ve dvou už testy mají.

„Začneme však až v pondělí, nechceme testování provádět před víkendem,“ naznačila Michaela Palvůsková s odkazem na bezpečnost a ochranu zdraví klientů.

Podle ní bude na Valašsku protestováno celkem 560 klientů a 400 zaměstnanců.

Nejdále v testování jsou na Slovácku, v sociálních zařízeních tam začalo už na začátku týdne.

„Nejdříve dorazily testovací sady do Uherského Brodu do Domova pro osoby se zdravotním postižením a to už v úterý, kdy byly známy první výsledky testů,“ připomněla Marie Fremlová, ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště. Dodala, že zařízení postupně obdrželo testovací sady pro zhruba 800 zaměstnanců a až 1250 uživatelů jejich služeb.

Testování probíhá už od středy i v domovech sociálních služeb a zařízeních na Kroměřížsku.

„V pobytových zařízeních sociálních služeb, se provádějí antigenní testy výtěrem z nosohltanu. Na základě nařízení se testování bude provádět opakovaně s frekvencí každých pět dnů,“ podotkla mimo jiné Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže.