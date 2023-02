O obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí, kříže v ulici Vejvanovského a kříže se sochou Panny Marie na Riegrově náměstí se postará společnost Sochaři z Olomouce. Bude to stát asi 1,3 milionu korun.

„Na kanovnických domech bude pracovat akademický sochař a restaurátor Tomáš Martinák. Za zhruba 430 tisíc korun opraví vstupní portály a schody,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Práce na obnově památek by měly začít v dubnu a hotové by měly být do konce září.

Hudba v zahradách a zámku připomene letošní výročí města i památek UNESCO

„Město se obnově památek věnuje pravidelně. V posledních letech byl restaurován například morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, který je dominantou Riegrova náměstí, nebo socha Panny Marie na Mariánském sloupu na Velkém náměstí. Kroměřížské technické služby také postupně obnovují křížovou cestu na hřbitově,“ doplnil mluvčí.

V kanovnických domech, souboru domů v Jánské ulici (čísla popisná 27 až 31), které náleží k nejhodnotnějším architektonickým celkům Kroměříže, už dříve proběhla sanace sklepních prostor.

„Otlučením omítek a větráním se postupně snížila vlhkost stávajících konstrukcí, která pronikala do nadzemních podlaží. Radnice zde také postupně repasovala všechna okna a vstupní dveře objektů, které patří městu a jsou součástí jeho památkové rezervace,“ uzavřel mluvčí.