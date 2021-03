„Je to socha, která k Dianě bytostně patří. Byla léta v rekonstrukci,“ říká kastelán Květné zahrady Zdeněk Novák.

V současnosti se už nachází ve Velkém skleníku do času, než pracovníci Květné zahrady přistoupí k jejímu umístění. Zatím ovšem ne ke Králičímu kopečku, kde na něj už čeká Diana.

„Musíme pro sochu ještě vytvořit podstavec a tak dále. Nechci tedy zatím předjímat, kdy se ti dva uvidí,“ uvádí Novák. Konečné umístění bude pod kopcem uprostřed okolního živého plotu.

Záleží na počasí

Do té doby najde socha provizorní útočiště v Kuželně. Konkrétní datum, kdy lovec poputuje z Velkého skleníku alespoň do Kuželny, zatím také není stanoven.

„Záleží hodně na počasí, které nás limituje při pohybu s technikou po zahradě. Předtím musí dojít ještě k očistě podstavců v Kuželně. Rádi bychom to ale stihli do začátku sezony,“ dodává Novák.

Původní kopeček zanikl pravděpodobně na počátku 18. století a dalších 300 let bylo na tomto místě hospodářské zázemí Libosadu. Základy kopce odkryl až archeologický výzkum v roce 2009.



Na základě těchto těchto zjištění a dobových rytin se stavba do zahrady vrátila a to včetně jejích obyvatel. Okolí kopce doplnila výsadba starých odrůd jabloní a v přilehlém obslužném domku je nyní sociální zařízení.



Socha Diany, která se vždy tyčila na vrcholu Králičího kopce, měla v době svého vzniku kolem sebe čtyři sochy svých ochránců – lovců, představujících čtyři světadíly – Evropu, Asii, Ameriku a Afriku.

zdroj: Národní památkový ústav