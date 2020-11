Lidé zjevně využili příjemného slunečného počasí a rozhodli se strávit sobotu zajímavěji, než nakupováním. To i přesto, že v neděli zůstávají obchody podle platného nařízení uzavřené.

Například před vsetínským Kauflandem není v sobotu dopoledne po případných frontách ani památky. Stejně jako jiné prodejny, i tato je na základě vládního usnesení povinná omezit počet zákazníků na prodejní ploše tak, aby na každého nakupujícího připadalo alespoň 15 čtverečních metrů plochy.

„Je to nesmysl. Nejde to uhlídat. Snad to těm nahoře brzo dojde a tuto hloupost zase zruší,“ kroutí hlavou třiačtyřicetiletý Jaroslav, který se do Kauflandu vydal na nákup.

U vstupu do prodejny stojí ochranka, která příchozí upozorňuje, že mohou vcházet pouze s nákupním vozíkem nebo košíkem. Ty jsou viditelně očíslované a jejich počet limitovaný – prodejna si tak zajišťuje, že na nákupní ploše nebude najednou více zákazníků, než povoluje platné vládní nařízení.

Podobná situace jako u vsetínského Kauflandu je v sobotu dopoledne také například před Penny Marketem ve Vizovicích. Ani zde není problém zaparkovat, volných košíků jsou pak desítky.

A obdobně i u supermarketu Lidl na příjezdu do krajského města Zlína – o volné nákupní vozíky není nouze, že vstup do prodejny bez nich není možný, říká příchozím ochranka a také cedule s instrukcemi přímo před vchodem.

„Přiznám se, že jsem čekala více lidí a byla jsem už dopředu otrávená. Naštěstí pěkně počasí asi lidi vytáhlo spíše do přírody, než do obchodu, takže nakonec asi nakoupím v klidu,“ pochvaluje si před zlínskou prodejnou Radka Ševčíková.

Aktuální režim kontroly počtu zákazníků v obchodech se bude od pondělí měnit. Vláda to oznámila prostřednictvím Twitteru.

„Do limitu se už nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby, u provozoven do 15 metrů čtverečních děti do 15 let a doprovod hendikepované osoby. Rodiče s kočárky nebudou potřebovat nákupní košík,“ stojí v oznámení.