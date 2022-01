Jak už dříve starosta Holešova Rudolf Seifert upozorňoval, nejedná se o oficiální Lavičku Václava Havla, nýbrž lavičku vyrobenou studenty Střední školy nábytkářské a obchodní (SŠNO) v Bystřici pod Hostýnem. Proto byla její cena výrazně nižší - okolo 50 tisíc korun. Právě vynaložené náklady byly tématem mnoha internetových diskuzí. Lavičku však zaplatily místní firmy a spolky.

„Nebylo by užitečnější peníze darovat do zvířecích útulků? Nechápu, k čemu taková lavička Václava Havla je dobrá,” ptala se na sociálních sítích jedna z uživatelek.

Lidé se také v diskuzích často pozastavovali nad samotným pojmenováním.

„To v Holešově není nikdo jiný, po kom by se mohla jmenovat? Máme snad také slavné osobnosti,” shodlo se několik diskutujících, kteří zároveň poukazovali na fakt, že Václav Havel nebyl s Holešovem nijak úzce spojen, na rozdíl od významných osobností města jako třeba Josef Drásal, hudební skladatel F.X. Richter či katolický kněz Jan Sarkander.

Především jméno holešovského obra Josefa Drásala se v diskuzích objevovalo hned několikrát.

„Drásalova lavička by byla lepší, tu bych rozhodně bral. Havlovu ne,” poznamenal jeden z uživatelů.

S rozdílnými reakcemi počítali

Lavička prezidenta Havla si však i mezi místními našla řadu příznivců. Jedním z nich je starosta Rudolf Seifert. Ten podle svých slov s negativními reakcemi počítal.

„Věděl jsem, že osobnost pana Havla je u některých lidí vnímána negativně a u jiných zase naopak pozitivně,” přiznal Seifert.

Novou lavičku vítá také Karel Bartošek, který se na jejím zřízení podílel.

„Instalace lavičky je skvělý počin, nezatěžující veřejné finance a přinášející do našeho veřejného prostoru citelně chybějící nadstavbu. Zatímco naši předci, mnohem chudší než my, zdobili veřejné prostory řadou soch, ozdobných staveb, architektonizovaných detailů, dokonce i minulý režim pravidelně pořizoval do města často krásné sochy, současná doba, kdy je společnost absolutně nejbohatší v historii, nepřeje symbolům a preferuje a požaduje jen a jen konzum,” uvedl na webových stránkách města.

Bagry místo návštěvníků. Holešovská zámecká zahrada se dál zvelebuje

Výzva k dialogu

Podle starosty Seiferta má lavička hned několik významů. Především by ale měla vyzývat k dialogu a být místem pro setkávání.

„Zároveň také připomíná, že se v těchto místech na náměstí v listopadu 1989 také demonstrovalo. Dokonce v srpnu roku 1989 tam byla taková úplně první, tichá demonstrace Holešováků, která měla připomínat okupaci ruskými vojsky,” dodal starosta.

Důležitým aspektem je podle něj také to, že lavičku vyrobili studenti.

„Vyrobili ji mladí lidé a vlastně to tak propojuje další generace lidí, aby si uvědomili, že je třeba si bránit svobodu a lidská práva. Těch významů má ta lavička opravdu spoustu,” poznamenal starosta s tím, že každý má právo na svůj názor.

„Pokud ale někomu vadí Havel, tak nerozumím tomu, proč mu nevadí třeba Babiš nebo Zeman,” uzavřel Seifert.