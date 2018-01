Sníh zasype celý kraj. Meteorologové vydali varování

Bílý kraj - to očekáváme nejen na Zlínsku v následujících hodinách. Český hydrometeorologický ústav varuje po celý čtvrtek před silným větrem, sněžením a tvorbou závějí a také před náledím.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Opatrní by měli být především řidiči. Výstraha platí až do pátku do třetí hodiny ranní. Sníh dle předpovědi zasype celou republiku. Přes den jsou očekávány teploty kolem pěti stupňů Celsia, v noci pak až minus čtyři stupně. Kvůli avízované tvorbě závějí mohou mít silničáří potíže s udržováním silnic na celém území Zlínského kraje. (nab)



