Sníh na Kroměřížsku komplikuje dopravu, během odpoledne by však měl tát

Přesně podle předpovědí meteorologů dorazily v pátek ráno na Kroměřížsko další sněhové srážky. Sněžit začalo okolo půl sedmé, o hodinu později bylo na silnicích asi jeden a půl centimetru sněhu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

"Právě vyjíždíme, do terénu vysíláme dva sypače a pět multikár. Plán zní - co nejvíce shrnovat a solit co nejméně. Odpoledne by se totiž teplota měla dostat k třem stupňům nad nulou, takže to bude samovolně tát," předpokládá vedoucí silničářů z Kroměřížských technických služeb František Obdržálek.

Tvorba sněhových jazyků podle něj tedy nehrozí.

Přestože silničáři zareagovali takřka okamžitě, řidiči by měli být na pozoru. Do spádových obcí se totiž dostanou až odpoledne.

"Uklízíme také Trávník, Trávnické zahrádky, Drahlov, Zlámanku a Těšnovice, to ale děláme až v druhém sledu. Kompletně by mělo být uklizeno v odpoledních hodinách, do večera," dodal.

Dopravní nehody na sebe nenechaly dlouho čekat. Už kolem půl osmé ráno sjel u Kvasic řidič mimo vozovku. Při průjezdu obcí je tedy na místě očekávat dopravní komplikace.