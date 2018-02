Sníh na Kroměřížsko dorazil, náledí však podle silničářů nehrozí

Bez sněhových srážek se na Kroměřížsku neobešel začátek února. Během noci z neděle na pondělí pokryla region sice jen malá vrstva sněhu, silničáři však s úklidem neváhali.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

"Vyjížděli jsme okolo půl čtvrté ráno, uklidili jsme především centrum a nejbližší okolí. Silnice jsou tedy momentálně uklizené všechny a co se týče chodníků, na nich by to už mělo pomalu odtávat samo," informoval ráno za kroměřížské silničáře František Obdržálek.

Jelikož teploty nijak závratně neklesají, náledí podle něj nehrozí.

"Už pomalu vysvítá slunce, takže to bude tát. Do konce týdne by pak podle předpovědí sněžit nemělo, což však nemusí být stoprocentní," dodal.

Pondělní ráno se na Kroměřížsku i díky rychlému zásahu silničářů obešlo bez nehod.