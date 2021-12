Na Kroměřížsku spadly první sněhové vločky už v brzkých ranních hodinách, silničáři jsou proto od rána v pozoru. „Auta jsme vyslali hned v šest hodin ráno. První vyjelo na Střílecku a průběžně jsme poté vyjížděli do celého okresu,” uvedl výrobní náměstek Správy a údržby silnic (SÚS) Kroměřížska Vladimír Ivan.

Podle něj zatím sníh dopravu nijak nekomplikuje.

„Já jsem teď v terénu, projel jsem Morkovsko a vracím se do Kroměříže. Silnice udržované chemicky jsou holé a mokré. Ty, které udržujeme inertním posypem, tam je malá vrstva sněhu, od půl do jednoho centimetru. Takže žádné problémy zatím nejsou,” popsal dopoledne situaci Vladimír Ivan.

Problémy byly ráno na Skavsku. „Zůstaly tam stát nějaké kamiony nebo nákladní auta. Přitom se jim nedoporučuje tam v zimě vůbec jezdit, jenže oni to nerespektují. Tak jsme je akorát podsypali,” doplnil náměstek.

Veškerá technika už vyjela. Připraveni jsou ale i soukromníci a zemědělská družstva.

„Je připraven nějaký počet sypačů jak na silnice první třídy, tak i dvojky a trojky a všechny už vyjely. Máme také nasmlouvané ještě radličky se soukromníky a družstvy. Ty ale zatím nebyly potřeba, protože sněhu ještě moc není. Zatím je to dobré,” poznamenal Vladimír Ivan.

Až čtvrt metru sněhu

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, od jihu se sněžením, místy i vydatnějším. Napadnout může sedm až 15 centimetrů sněhu, místy i 15 až 20 centimetrů, a to zejména v jižní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý vítr.

Meteorologové také očekávají, že nový sníh zkomplikuje dopravu, objevit se mohou i škody na stromech a lesním porostu (možnost polomů) nebo drátech elektrických vedení. Zároveň také doporučují omezit cestování autem. V případě nutnosti jízdy by řidiči měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy. Neměli by také zapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla.