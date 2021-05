V rámci odpadového hospodářství vedení obce podporuje velmi silně třídění odpadu. Každá domácnost má tedy k dispozici své vlastní popelnice na tříděný odpad. I díky tomu se Bořenovice nemusejí obávat zvýšení poplatku za uskladnění odpadu a nemusí na svoz a likvidaci odpadu doplácet, jako je tomu v mnoha jiných obcích či městech.

„Snažíme se, aby byly Bořenovice dobrou adresou,“ tvrdí starosta Bořenovic Jakub Bednárek.

Navzdory tomu obyvatel dosud spíše ubývá.

„Před desítkami let tu bylo 300 občanů. Pravda, v té době se rodilo více dětí, ale i tak, nyní už je obyvatel jen 200. Měl jsem strach, že se vesnice vylidní. Ale teď se začíná omlazovat,“ říká starosta Jakub Bednárek s vidinou lepších časů.

26 nových domů

„Zájem o pozemky a nemovitosti je velký. Ani jedno už de facto není k dispozici. Obec své pozemky nemá,“ říká starosta. K dispozici bude nyní jeden obecní byt o dispozici 4 + 1.

„Jedná se o byt, který jsme vybudovali. Nyní řešíme jeho kolaudaci a poté proběhne výběrové řízení. Nikdy by mě nenapadlo, že bude o byt v Bořenovicích takový zájem,“ překvapilo Bednárka.

Aktivním přístupem vedení obce a mnoha investicemi do občanské vybavenosti však obec zaujala investora, který koupil několik okolních pozemků, vytvoří komunikaci, natáhne inženýrské sítě, veřejné osvětlení a další.

„V řádu let by zde mělo vyrůst 26 nových rodinných domů,“ vypočítává Bednárek. To by pro obec mohlo znamenat potenciál dalších zhruba šest sedm desítek nových občanů.

Starosta vypozoroval, že lidé se na vesnici stěhují většinou za klidem.

„Každý má svůj život, přijede, zavře se doma a čerpá síly. Doba je rychlejší, uspěchanější. Ti lidé nechtějí chodit vysedávat po hospodách,“ míní starosta.

Přesto se je snaží vtáhnout do kulturního života obce, která je vzdálená od Holešova zhruba pět minut jízdy autem. To je rychleji, než projet autem z jedné strany Holešova na druhou.