Na místě bylo odpoledne pět zraněných, z toho čtyři hasiči a jedna civilní osoba. Jeden člověk pak zůstal zavalený pod sutinami, proto na místo události dorazil i speciální tým hasičů USAR (Urban search and rescue team – pozn. red.), který je vycvičen na vyhledávání lidí ze zavalených domů, jednotka s těžkou technikou z Hlučína a kynologové, kteří prohledávali sutiny.

Do Koryčan zamířil také generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček. Policie odpoledne v den výbuchu povolovala vjezd do obce jen jejich obyvatelům. Sutiny zříceného domu ležely na silnici a podle policie stále hrozilo nebezpečí výbuchu. Pohled na místo nehody zakrývala velká zábrana na silnici.

Místní byli v šoku

„Bylo krátce před třičtvrtě na jednu, když jsme s manželkou uslyšeli obrovskou ránu, strašně jsme se lekli. Nevěděli jsme, co se děje. Manželka se podívala na internet, aby zjistila, co se děje. Za chvíli se objevily první informace, tak jsme neváhali a vyrazili jsme k místu události. Začaly se tam sjíždět sanitky – asi šest sanitek, hasiči a policie. Je to hrůza,“ popsal v den výbuchu redaktorce Deníku senior Jaroslav Šohaj, jeden z místních obyvatel.

„Zdravotnická záchranná služba na místě ošetřila celkem čtyři osoby. Dvě z nich utrpěly středně těžká zranění a byly odeslány do nemocnic. Jeden člověk mířil do Kroměříže, druhý do KNTB. Další osoba byla letecky přepravena do Ostravské fakultní nemocnice a jednu osobu ošetřili zdravotníci na místě,“ informoval krátce po neštěstí mluvčí Záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka.

Slzy, pocty a déšť. V Koryčanech se loučili s hasičem, který zemřel při výbuchu

Krátce nato uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, že při výbuchu zahynuli dva dobrovolní hasiči.

„Bohužel, musím potvrdit tuto smutnou informaci, že při zásahu v Koryčanech zemřeli dva členové dobrovolného hasičského sboru,“ reagoval na dotaz Deníku Holiš.

Na místě zasahovali také záchranáři z Jihomoravského kraje a dva vrtulníky, jeden z nich z Moravskoslezského kraje. U samotného požáru zasahovalo celkem sedm desítek profesionálních a dobrovolných hasičů.