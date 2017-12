Smrk nebo jedličku? Kapra či řízek? Zvyky se v regionu liší

HLASUJTE V ANKETĚ / Dobám, kdy téměř každá rodina měla o Vánocích kapra ve vaně, zřejmě odzvonilo. Zatímco někdo si bez rybího masa svítky neumí představit, jiný volí k bramborovému salátu třeba kuřecí řízky: a někdy i větší exotiku. Preference se tak i na Kroměřížsku liší rodinu od rodiny: a týká se to i stromků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Poptávka po kapřím mase podle lidí z oboru s posledními lety spíš klesá. „Myslím si, že lidé na Vánoce jedí kapra méně, než to bývalo. Navíc si je určitě nechávají rovnou zabít a vykuchat, nenechávají si ryby ještě doma živé,“ míní Deníkem oslovená pracovnice Rybářství Hulín.

Podobně to vidí i Tomáš Hollosi z firmy Svět ryb v Jankovicích. Poptávka je podle něj ale víceméně stejná. „Myslím si, že se trochu vrátil trend nakupování živých ryb. Lidé totiž zjistili, že ta půlka, kterou koupí někde v supermarketu, není zabitý kapr, ale s prominutím zdechlý. Nechají si tedy maso zpracovat, ale rybu kupují živou, aby viděli, že je čerstvá. Poptávka je podle mě pořád stejná,“ tvrdí.

Častým tématem předvánočních diskuzí bývá také výběr toho nejlepšího stromku. Přestože hodně lidí dnes volí ty umělé, ze kterých neopadá jehličí a v lednu je pohodlně uklidí do krabice, o živé stromy je pořád i v regionu obrovský. „Nejvíce prodáváme smrků, lidé se ale hodně ptají i po jedličkách. Jejich jehličí tolik nepíchá, smrk je ale zase aromatičtější. Jedlička je takový umělý stromek, je to ale co člověk, to názor,“ uznává prodejce stromků Jan Dvořák z Hulína. Největší nápor kupujících podle něj logicky bývá poslední týden před svátky, mnozí lidé ale začínají stromky nakupovat už dva, tři týdny předem.

I podle dalších prodejců se zdá, že velmi oblíbeným stromem je u zákazníků kavkazská jedle. „Nejvíc prodaných mám právě těch. Hodně lidí nakupuje tak v tom druhém prosincovém týdnu, teď už jich chodí méně, na poslední chvíli to moc nenechávají,“ podělila se o zkušenost Blažena Ševčíková z Nové Dědiny.

Právě jedlička je oblíbená třeba v rodině Alana Bartla z Kroměříže. „Kavkazská jedle je nejhezčí a nejvíc vydrží,“ věří. Co se týče štědrovečerní večeře, tradice se moc nedrží. „Dřív jsme kapra měli, dětem se to líbilo, ale už to pominulo. Děti ani manželka ho nejedí, mně osobně sice nevadí, ale volíme radši jiné ryby – minulý rok třeba candáta,“ dodal.

V jiných rodinách se ale letitých vánočních zvyků drží. „Kapra jíme, držíme tradici. Stejně tak s rybí polévkou, jen babička má vývar. Druhý den je pak vždy krůta, což je u nás v rodině také tradice,“ vyjmenovává Josef Lecián z Kroměříže. Pokoj mu ale o vánocích nezdobí smrček ani jedlička. „Míváme každý rok černou borovici, bereme ji od známých,“ uzavřel.

Jaký vánoční stromek a menu volíte letos vy? Napište nám do komentářů, zda sázíte na tradici nebo se nebojíte experimentovat, a podělte se o názor s ostatními čtenáři!