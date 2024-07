Fotovoltaické panely na střeše radnice už elektřinu dodávají, na škole, školce a hasičské zbrojnici v Morkovicích – Slížanech je do provozu uvedou asi do měsíce. Město do úsporné výroby energie investovalo 2,2 milionu korun.

Z toho zhruba šedesát procent tvořila dotace. „Podmínkou bylo, abychom panely instalovali na budovy ve vlastnictví města. Vybrali jsme první čtyři, další ještě máme v plánu,“ řekl starosta Morkovic – Slížan Pavel Horák.

Energie, kterou panely vyrobí, se spotřebuje v dané budově, případné přebytky jdou do distribuční soustavy. „V případě školky je využití ideální, protože co přes léto nespotřebuje, využijeme na koupališti,“ doplnil Horák.

Přesnou výši úspor vyčíslenou nemají. Čekají, jaká data ukáže ostrý provoz. Přesto už vědí, kam by se mohla fotovoltaika dál rozšiřovat. Nabízí se jedna z městských bytovek, budova technických služeb a sportovní hala. Pokud by byl v budoucnu problém s připojením do sítě, využili by možnosti komunitní energetiky.

„Posílali bychom si přebytky mezi budovami a využili je sami,“ vysvětlil starosta.

Stejnou cestou jdou i jinde, například Kroměříž má vytipovaných deset budov, na které chce fotovoltaiku umístit. Zlínský kraj nedávno uvedl do provozu fotovoltaiku na budově kroměřížské záchranky a připravuje instalaci panelů na dalších šesti výjezdních budovách.

