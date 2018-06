Složitá doprava v nemocnici. Začíná stavba nové rezonance

Složitější než obvykle bude v příštích dnech dopravní situace v areálu Kroměřížské nemocnice. Začínají tam totiž stavební práce na novém pracovišti magnetické rezonance.

„Diagnostická technologie, která v regionu dosud chyběla, bude umístěna v nové přístavbě propojené s pavilonem chirurgických oborů,“ připomněl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

S tím souvisejí i práce na rekonstrukci trafostanice v nemocničním areálu, oba projekty budou znamenat větší pohyb nákladních aut v nemocnici, v září se k nim navíc ještě přidá stavba nového parkoviště na místě bývalé mazutové kotelny v prostoru před záchytnou stanicí.

„Všechny tyto úpravy zasáhnou do života nemocnice a do dopravní situace v areálu, snažíme se ale minimalizovat dopad na pacienty. Proto jsme vyřídili s městem rezidenční karty pro naše zaměstnance tak, aby mohli parkovat před areálem v Albertově ulici a nezahušťovali provoz uvnitř,“ poznamenala provozní náměstkyně nemocnice Blanka Šimůnková.

Stavební práce začínají v pondělí 4. června a projekt financuje Zlínský kraj, který je zřizovatelem nemocnice. Stavba má stát 90 milionů korun a bude přímo propojena s pavilonem chirurgických oborů. Částečně bude kvůli ní demolována budova, v níž nyní sídlí ortoptická a oční ambulance, která se později rovněž přesune do prostor nové přístavby.

Úpravy v této souvislosti čekají i trafostanici umístěnou v samostatném objektu za lékárnou u výjezdové brány.

„Kromě fasády se změní i její dispoziční řešení, ale vymění se především zastaralá technologie včetně náhradního zdroje, aby byl v případě poruchy zajištěn provoz nemocnice,“ dodal mluvčí kroměřížské nemocnice Egon Havrlant.

Kraj za rekonstrukci trafostanice zaplatí 16 milionů korun.

Nových 64 parkovacích míst pro pacienty vznikne na podzim hned za vjezdem do areálu v prostoru před záchytnou stanicí. Nemocnice začne parkoviště budovat v září, dokončeno by mělo být v listopadu letošního roku a kraj do těchto úprav investuje devět milionů korun.

