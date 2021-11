Tehdy především ze strany uherských povstalců zvaných Kuruci.

Pověst o Vartovně praví, že je úkrytem pokladů. Je zde prý jakási díra do země, rozšiřující se v podzemní chodbu, na jejímž konci jsou železné dveře do tajného sklepení. Za nimi se má ukrývat velké bohatství.

Jestli na Vartovně na poklad opravdu narazíte, nelze zaručit. Co však na vrcholu jistě nepřehlédnete, je impozantní rozhledna tyčící se do výšky 37 metrů jedna z nejvyšších ve Zlínském kraji.

„Toto místo má zvláštní atmosféru a na první pohled mě zaujalo. Proto jsem chtěl v této nádherné nedotčené přírodě vytvořit něco jiného, než co by člověk čekal,“ řekl o kovové spirále doplněné kamenným soklem a vnitřním točitým schodištěm autor návrhu podoby rozhledny zlínský architekt Ivan Bergmann.

Stavba rozhledny Vartovna trvala osm měsíců a přišla na 8,5 milionu korun. Otevřená byla téměř přesně před dvanácti lety 17. listopadu 2009 v den dvacátého výročí sametové revoluce.

Vyhlídkovou plošinu umístil architekt do pětatřicetimetrové výšky, na kterou je potřeba vystoupat po 185 schodech. Při jasném počasí odsud turisté mohou vidět Radhošť, Hostýn, Lysou horu, ale i Malou Fatru, Roháče či dokonce Tatry. Dohlédnout lze až do Zlína či na buchlovský hrad.

Na Vartovnu každým rokem míří tisíce turistů. Vždy první den v roce je také dějištěm oblíbeného novoročního setkání lidí nejen z okolních obcí.

„Návštěvnost nemáme podchycenou úplně do posledního jednotlivce. Služba na rozhledně je pouze o letních prázdninách, v období od dubna do června a od září do října navíc jen o víkendech,“ upozorňuje Milada Holečková, starostka obce, k níž rozhledna patří.

Rozhledna je ovšem přístupná celoročně, v zimním období na vlastní nebezpečí.

„Platících návštěvníků je kolem devíti tisíc ročně,“ dodává starostka.

Velký nárůst návštěvnosti se projevil vloni, kdy omezení spojená s epidemiologickou situací „vyhnala“ lidi znovu do přírody.

Starost o rozhlednu připadá právě obci Seninka. Asi rok je u vstupu na vyhlídku také umístěná pokladnička, do níž mohou lidé přispívat v době, kdy zde není stálá služba.

„Lidé skutečně dobrovolně přispívají. Bereme to jako mírné přilepšení finanční situace, protože jinak z toho moc nemáme. Rozhledna je sice na hranici tří katastrů Jasenné, Liptálu a Seninky a všichni se k ní hlásí, ale náklady neseme my,“ poznamenává starostka.

Rozhledna Vartovna byla postavená díky přeshraniční spolupráci se Slovenskem. Jeho součástí byla stavba jiné rozhledny na Tlstej hore v Dohňanech.

„Je zajímavé, že oba kopce, na kterých rozhledny stojí, jsou na metr stejně vysoké tedy 651 metrů,“ přidává zajímavý detail Milada Holečková.