Během obou víkendových dnů se návštěvníkům představí desítky výrobců vína, stovky nadšenců z folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i řada řemeslníků a lidových tvůrců. Své brány otevřou také památky města, a to včetně některých, které v průběhu roku nejsou běžně přístupné.

První košty vína vypuknou už v pátek 9. září - na Masarykově náměstí bude připraven Vinný stan s ochutnávkou regionálních vín a cimbálovou muzikou Onica. Slavnostní zahájení se bude konat v pátek na Masarykově náměstí. Úvodní ceremonii doplní vyhlášení šampiona vín slovácké podoblasti – Národní soutěže vín.

Po oficiálním úvodu bude pro diváky od 20 hodin připraven hlavní zahajovací program – komponovaný pořad Napříč Slováckými slavnostmi. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se nemohou obejít bez slavnostního průvodu krojovaných z okolních měst a obcí, který je tradičně jedním z hlavních lákadel pro diváky a návštěvníky.

Jeli na krev. Více než stovka cyklistů si šlápla do pedálů

Vesele s písničkou

Letošním motivem bude Vesele s písničkou. Cestou bude možné vidět vystupování a produkci souborů a uskupení, trasa bude gradovat v ulici Poštovní. Závěr na Masarykově náměstí bude pouze průchozí. Velkému zájmu návštěvníků Slováckých slavností vína a otevřených památek se obvykle těší také Hradišťský jarmark.

Na Masarykově i Mariánském náměstí se po oba dny víkendu budou návštěvníci moci setkat s nabídkou desítek výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Jarmark je samozřejmě doplněn také o rozmanitou nabídku jídel a pití. V průběhu obou dnů lidové slavnosti se opět představí řada folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů či dechových kapel. Chybět nebudou například Hradišťan, CM Pentla, CM Cifra, CM Včelaran a mnozí další, kteří vystoupí v jednotlivých pořadech či v programech mikroregionů.

Vařit trnky budou v černé kuchyni dolněmčanského Muzea Na Mlýně

Přehlídkou dětských cimbálových muzik bude například program Hrajte ně, husličky (sobota 13:00 hodin, u Slovácké búdy) nebo pořad Zazpívej slavíčku, ve kterém se představí 11 talentovaných zpěváků a zpěvaček ve věku do 10 let (neděle 15:00 hodin, Kolejní nádvoří).

Zcela zaplněné Kolejní nádvoří v bývalé jezuitské koleji bývá už tradičně při etnografickém programu o krojích a zvycích autorek Marty Kondrové a Ludmily Tarcalové. Letos půjde o představení tradice výročních obyčejů na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku s názvem Od Buchlova k Javořině.

Pořad bude připraven na neděli od 13 hodin. Jedním ze stanovišť Slováckých slavností vína a otevřených památek bude opět Park a skanzen Rochus, kde se v sobotu uskuteční pásmo pořadů s názvem Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu.

Středověké městečko

Chybět nebude ani Středověké městečko umístěné ve Smetanových sadech, kde bude připraven bohatý program zejména pro děti. Po řece Moravě opět poplují Muzikantské lodě, konkrétně Danaj a Morava, na kterých se představí skupiny Děvčice a Venca´s Group.

Jedním z hostů letošního ročníku slavností je maďarský Lidový taneční soubor Sárvár (vystoupení v sobotu v 17:00 hod. na Masarykově náměstí a pořad Tančíme se Sárvárem, 18.00 hod. Kolejní nádvoří).

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek přijdou na více než tři miliony korun. Město Uherské Hradiště do nich investuje 2, 413 milionu korun, Vinařský fond 500 tisíc korun, Zlínský kraj 200 tisíc korun.

Ve Dvoře pod Starýma horama zarazili horu. Do vinice už ani krok

Desítky tisíc lidí

„Jsem rád, že letos pojedeme Slavnosti vína po dvou letech v plnohodnotné neredukované podobě, tak jak jsme na ně zvyklí. Za uplynulá léta se vypracovaly v akci, která přitahuje pozornost a hosty nejen z našeho regionu, ale z celé země a dokonce i ze zahraničí. Účast na nich letos přislíbil také premiér naší vlády Petr Fiala,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Podle kvalifikovaných odhadů z minulosti pořadatelé počítají, že akci navštíví kolem 40 – 50 tisíc lidí, včetně těch krojovaných.

„Město Uherský Brod prostřednictvím svého starosty Ferdinanda Kubáníka a senátora Patrika Kunčara požádalo, aby se mohlo účastnit Slavností vína i průvodu, ne samostatně, ale jako součást mikroregionu Východní Slovácko a pokud se dohodli na nějakém vystoupení, tak to bude na stanovišti Východního Slovácka, tedy na Mariánském náměstí,“ upřesnil ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonín Mach.

Omezení provozu na komunikacích

10. 9. od 9 do 12 hodin je plánováno omezení provozu na ulicích Sokolovské, Všehrdově a Palackého náměstí. Dopravní policisté budou zajišťovat plynulost dopravního omezení, které si vyžádá průvod krojovaných z Vinohradské ulice do centra. Celý úsek bude po dobu průvodu uzavřen. Průvod protne silnici I/55 na křižovatce ulic Sokolovská, Všehrdova, Maršála Malinovského a Velehradská třída. Omezení provozu bude vyznačeno prostřednictvím přechodného dopravního značení s vymezením objízdných tras.

Objízdná trasa: UH - Jarošov – Bílovice – Topolná – Napajedla – Spytihněv – Babice – Huštěnovice - UH

Od 9. 9. (odpoledne) do 11. 9. 2022 úplná uzavírka ulice Poštovní, Masarykova náměstí, ulice Nádražní

10. 9. 2022 (od 6.00 h.) uzavírka ulice Vinohradské

Parkování

Pro návštěvníky, kteří nebudou mít jinou možnost dopravy, než osobní automobil, budou k dispozici zpoplatněná parkoviště u vlakového nádraží ČD Jih a ČD Sever, parkoviště Na Stavidle, v ulici Obchodní u OD Centrum, na Velehradské třídě (naproti autobusového nádraží), případně na náměstí Míru u kina Hvězda (omezený příjezd a výjezd po dobu průvodu). Uvedená parkoviště jsou zpoplatněna pouze v pracovní dny a sobotní dopoledne.

V krátké vzdálenosti od centra města je možné bezplatně parkovat na Studentském náměstí nebo na parkovišti u Zimního stadionu. U parkovišť přímo v centru města (například na náměstích) je třeba počítat s tím, že některá budou nepřístupná s ohledem na uzavírky komunikací.

Technické a ostatní údaje

Internet zadarmo v centru města: Masarykovo i Mariánské náměstí je pokryto veřejnou WiFi. Bezplatné připojení na internet je možné také v bývalé jezuitské koleji či na lavičce před hotelem Grand na Palackého náměstí. Tam je možno si také celoročně bezplatně dobít mobilní telefon, podobně jako na lavičkách před kinem Hvězda. Počet prodejních a prezentačních stánků: cca 300 po celém městě

Veřejné toalety: Dostatečné množství toalet po celém městě vč. přístaviště, průběžná údržba je zajištěna.

Umístění mobilních toalet: Komenského náměstí, ulice Nádražní, Smetanovy Sady (U Míru), Palackého náměstí, Františkánská ulice, Přístaviště

Provozní doba veřejného WC na ul. Hradební:

Pátek 06:00 – 22:00 hod.

Sobota 08:00 – 22:00 hod.

Neděle 08:00 – 22:00 hod.

Zdravotní služba (stanoviště u Reduty na Masarykově náměstí) – k dispozici v sobotu i v neděli.

Letos bude zpřístupněno 23 uherskohradišťských památek, přičemž dvě z nich jsou dostupné trvale. První z nich je jediná národní kulturní památka na území města - Výšina svatého Metoděje, druhou je městská hradba za Klubem kultury, kde došlo v rámci obnovy před několika lety k zahloubení v místě vodního příkopu.

Prohlídky a další program

Ve vybraných objektech budou návštěvníky očekávat studenti uherskohradišťského gymnázia v roli průvodců.

V bývalé jezuitské koleji najdou zájemci, kromě městského informačního centra a prodejny Tradičního výrobku Slovácka, také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města Uherské Hradiště. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu, se za prohlídku expozice bude platit snížené vstupné.

Bohatý program má připraven také Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. V sobotu v 15:00 hodin proběhne komentovaná prohlídka bývalého Justičního paláce. Neděle bude ve znamení workshopu nejen pro děti, který proběhne mezi 11. a 15. hodinou, komentované prohlídky v 10:00 a v 14:00 hodin. V kavárně SUPŠ se bude možné zastavit kdykoliv během dne. V neděli v 11:00 hodin budou zájemci očekáváni také ve Franklovce (na adrese tř. Maršála Malinovského 368), kde bude možné nahlédnout do pohnuté historie tohoto objektu.

O historii města Uherské Hradiště se návštěvníci dozvědí více, pokud se vydají na některou z nedělních prohlídek, vybrat si mohou ze dvou dopoledních v 9:00 a v 11:00 hodin a dvou odpoledních v 14:00 a 16:00 hodin. Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada.

Pokud zatouží po procházce se zajímavým cílem, bude možné se vydat do Mařatic - do kaple sv. Rocha nebo do Parku a Skanzenu Rochus, kde bude v sobotu komponovaný program a v neděli volné prohlídky s oživenými expozicemi v duchu slováckých tradic.

V neděli odpoledne bude možné navštívit i kostel Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově v Mařaticích nebo zažít Historické odpoledne na Výšině svatého Metoděje se skupinou Magna Mysteria.

Bývalá věznice zůstane také letos nepřístupná, a to pravděpodobně až do doby znovuotevření po celkové obnově.

Neděle tradičně naplní památky kulturou. Můžeme se těšit na koncert Hradišťanu v kostele Zvěstování Panny Marie, u knihovny na koncert židovské hudby i klezmer v podání Trio Lechaim, varhanní koncert Markéty Prokopovičové v kostele sv. Františka Xaverského nebo Barokní krkolomnosti lyrického basu Iva Hrachovce v zahradě františkánského kláštera.

SEZNAM PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ OTEVŘENÝCH V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 10. a 11. ZÁŘÍ 2022

Františkánský klášter

Velehradská třída

so i ne 9:00 – 17:00

Suterén františkánského kláštera

Velehradská třída

so i ne 9:00 – 17:00

Jezuitská kolej

Masarykovo náměstí

so i ne 9:00 – 17:00

Reduta

Masarykovo náměstí

so i ne 9:00 – 17:00

Kostel Františka Xaverského

Masarykovo náměstí

so 9:00 – 17:00

ne 13:00 – 17:00

Kostel Zvěstování P. Marie

Františkánská ulice

so 9:00 – 17:00

ne 13:00 – 17:00

Kaple sv. Šebestiána

Palackého náměstí

so i ne 9:00 – 17:00

Kaple sv. Alžběty

Vodní

so i ne 9:00 – 15:00

Radnice

Masarykovo náměstí

so i ne 9:00 – 17:00

Bývalý justiční palác

Všehrdova

so i ne 10:00 – 17:00

Franklovka

tř. M. Malinovského 368

ne 11.00 – 13.00

Slovácké muzeum

Smetanovy sady

so i ne 9:00 – 17:00

Galerie Slováckého muzea

Otakarova

so i ne 9:00 – 17:00

Fara – farní zahrada

Masarykovo náměstí

so i ne 9:00 – 17:00

Knihovna B. B. Buchlovana

Velehradská třída

so i ne 9:00 – 17:00

Portal

Masarykovo náměstí

so i ne 9:00 – 17:00

Kino Hvězda

náměstí Míru

so i ne 10:00 – 15:00

Gymnázium

Velehradská třída

so i ne 9:00 – 17:00

Barokní opevnění

Kollárova ulice

trvale

Výšina sv. Metoděje

Sady

trvale

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mařatice

ne 13:00 – 17:00

Kaple sv. Rocha

Nad vinohrady

so 14:00 – 18:00

ne 10:00 – 18:00

Park Rochus

so 14:00 – 18:00

ne 10:00 – 18:00

Sklep u Musilů

Mařatice Kordon

so 13:00 – 18:00