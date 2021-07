Pouze jediný turnaj prestižní série Super Cup v letošním roce vypsal Český volejbalový svaz. A jeho pořádání přiřkl právě Slováckému létu. Po oba červencové sváteční dny se tak v Uherském Hradišti utkali ti nejlepší z českého i slovenského beachvolejbalu.

„Všichni ví, že Super Cup na Slováckém létě je můj nejoblíbenější turnaj. A ještě když hrajeme na náměstí, ta atmosféra je opravdu skvělá a bouřlivá, má standardy evropských turnajů, takže se sem vždycky moc těšíme. To, že jsme došli až do finále, je opravdu úžasné, dnes je tady zase komplet česká i slovenská špička, takže jsem naprosto nadšený,“ svěřil se pravidelný účastník hradišťského Super Cupu Robert „Bob“ Kufa, mistr ČR z roku 2013 a čtyřnásobný držitel titulu King of the beach. V uplynulých dvou letech turnaj ovládl a letos ho spolu s Adamem Waberem zastavili až ve finále po dvousetové bitvě Donovan Džavoronok a Jan Hadrava.

„Z kulturních akcí letos vzbudily největší zájem dvě. Koncert písničkáře Pokáče, který se na Slovácké léto vrátil do roka a do dne, a exkluzivní koncertní předpremiéra rockového muzikálu Jesus Christ Superstar v podání Slováckého divadla,“ uvedla mluvčí Slováckého léta Petra Kučerová s tím, že obě akce byly beznadějně vyprodané. „Děkujeme, že jste u toho byli s námi! Byl to nádherný a silný zážitek,“ vzkázala Kristýna Daňhelová, která v muzikálu ztvárnila roli Máří Magdalény.

Fanoušci si užili i koncerty kapel Walda Gang, Alkehol, Iné Kafé nebo domácí cimbálovky Harafica. Kapela Reflexy v rámci festivalu pokřtila své nové CD Když za srdce tě chytím.

Jako vždy se součástí Slováckého léta staly i benefiční aktivity. Český národní registr dárců dřeně měl opět po celou dobu trvání svůj stan na Masarykově náměstí. „Letos jsme celkem zapsali krásných 197 nových členů Registru, což je o tři více než vloni. Děkujeme za možnost opět se zúčastnit a těšíme se na další spolupráce,“ děkovala za Registr Xenie Mráčková. Každoročně posílají organizátoři Slováckého léta výtěžek z beachvolejbalového turnaje Mix amatér České olympijské nadaci, která umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Letos to bylo 14 000 korun.

„Vzhledem k aktuální situaci jsme letos byli opět až do poslední chvíle napjatí, jak a zda vůbec budeme moct Slovácké léto uspořádat. Nakonec vše klaplo, jsme nesmírně rádi, že si návštěvníci festival užili,“ radoval se hlavní organizátor Marek Pochylý. Patnáctý ročník Slováckého léta se podle slov Petry Kučerové uskuteční v termínu 1.–10. července 2022.