SLEDUJEME: Volby ve Zlínském kraji

Kdo příští čtyři roky povede vaše město či obec? V pátek ve 14 hodin se otevřely volební místnosti. Po celou dobu budeme informovat o aktuálním volebním dění.

Online reportáž Komunální a senátní volby 2018 ve Zlínském kraji 05.10. 17:30 Jako hora k Mohamedovi... Valašské Meziříčí - Aby její dvaasedmdesátiletá maminka mohla podpořit kandidáty do městského zastupitelstva, musela si Alice Zemanová z Valašského Meziříčí pro ni přijet do domova pro seniory a do nedaleké volební místnosti ji odvézt autem. „Nemá tady trvalý pobyt, patří do okrsku, jehož hranice končí o několik stovek metrů dále. Přestože je invalidní, musím ji tam komplikovaně převážet, protože členové tamní volební komise za ní s přenosnou schránkou nemohou přijít,“ stýská si dcera a dodává, že v takové situaci nejsou zdaleka sami. „Pokud by se tento systém změnil, jenom bych to přivítala,“ říká. (eš) 05.10. 17:10 Nejstaršímu kandidátovi je devadesát, hájí barvy komunistů Vsetín - Věkové rozpětí kandidátů, kteří se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v okrese Vsetín, je úctyhodné. Zatímco nejmladším bylo letos teprve osmnáct, nejstarší už si řadu let užívají jistě zaslouženého důchodu. Celý článek 05.10. 17:08 Miroslav Adámek odvolil na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. 05.10. 17:00 Na jednu ženu připadají tři muži Valašsko – Na území okresu Vsetín se v letošních komunálních volbách o hlasy voličů uchází celkem 2 991 kandidátů. Téměř ze tří čtvrtin se jedná o muže, kterých je na listinách stran a hnutí zapsáno dohromady 2 138 (71,48 %). Něžné pohlaví reprezentuje ve volebních seznamech 853 jmen (28,58 %). Co se věku týče, nejpočetněji je zastoupená věková skupina 60 a více let. Z celkového počtu kandidátů sem spadá 516 lidí, tj. 17,25 procenta. Druhé dvě nejpočetnější skupiny kandidátů jsou ve věku 40 až 44 let (430 kandidátů, 14,38 %) a 45 až 49 let (436 kandidátů, 14,58 %). V nejmladší věkové skupině, do níž spadají kandidáti, kteří ještě nedosáhli dvaceti let věku, je čtrnáct mužů a čtyři ženy. Z pohledu průměrného věku kandidátů jsou o maličko mladší muži – průměrný věk je 45,72 roku. U žen činí průměrný věk kandidátek 46,97 roku. Celá on-line reportáž ZDE

Půl milionu voličů, 3402 zastupitelů

Kdo půjde do čela a kdo zůstane v ústraní politického spektra? To je v rukou voličů.

Téměř 480 tisíc oprávněných voličů z celého kraje může v 307 obcích, městysech a městech kraje zcela změnit situaci v místních zastupitelstvech na další čtyři roky.

Do volebních místností 685 volebních okrsků lze zavítat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin.

„Voliči budou moci vybírat z 1175 kandidátek stran, hnutí či nezávislých jednotlivců,“ uvedla ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Hana Hruboňová. Označit křížkem prioritu jednotlivých kandidátů napříč spektrem politických uskupení bude možné u 13 139 kandidátů. Lidé zvolí 3402 stávajících či nových zastupitelů. K volbám může přijít přes 80 procent voličů z celkového počtu občanů kraje.

Volit se bude i v nejmenší obci kraje, v Hostějově na Slovácku. K začátku roku měla pouhých 40 obyvatel. Přesto tam v minulých volbách v roce 2014 kandidovaly dvě strany. KDU-ČSL a Starostové a nezávislí. Lidovci získali 65 procent.

Letos jsou lidovci jedinou kandidující stranou, a mají tak již úspěch jistý. Stejná situace nastane například i v dalších 18 z celkového počtu 89 obcí, městysů a měst na Zlínsku. Kandidátky zde budou podpořeny 100 procenty.

PRIMÁTOR JDE PO HATTRICKU

Náročnější to budou mít komunální politici ve velkých městech. Obzvláště nečitelná je situace ve Zlíně. Úřadující primátor Miroslav Adámek bude obhajovat politický hattrick mezi dvanácti politickými uskupeními.

Nejde však o nejvyšší počet kandidujících stran. Ve volbách 2014 se jich o přízeň voličů ucházelo 14, v roce 2010 dokonce 15. Zda se Adámkovi podaří obhájit primátorský post a získá tak další čtyři roky na dokončení započatých projektů, není vůbec jisté.

I podle politoložky Evy Lebedové z olomoucké Univerzity Palackého lze výsledky těžko předpovídat. Domnívá se, že Starostové a nezávislí již tak silní nebudou. „Většinou to tak bývá, když strana v předchozích volbách dosáhne tak vysoké přízně voličů,“ uvedla. Jistý pokles popularity primátora byl podle jejích slov naznačen již u voleb senátních, u kterých první muž města neuspěl.

„Pokud by to tak lidé chtěli, vzal bych to jako realitu a vrátil se k medicíně,“ uvedl primátor Miroslav Adámek.

PŘEKVAPÍ POPELKA, ZOPAKUJE SE VELKÉ FINÁLE, NEBO VŠECHNY OPĚT PŘEVÁLCUJE HEJTMAN?

Ve stejném termínu se uskuteční také volby do Senátu v obvodech 80 Zlín a 77 Vsetín.

Lidé v jižní části okresu Zlín, kam patří Otrokovice, Tlumačov nebo třeba Březnice u Zlína, a v severní části okresu Uherské Hradiště, kam spadá Lopeník, Uherský Brod a okolí, a vsetínského obvodu 77 tak dostanou dvě obálky různých barev. Žlutou pro senátní volby, šedou pro komunální volby.

Ve vsetínském obvodu bude opět obhajovat senátorské křeslo lidovecký hejtman Jiří Čunek.

V minulých dvojích volbách hejtman jasně vyhrál téměř už v I. kole, v tom druhém pak vždy získal přes 70 procent hlasů a soupeřům nedal šanci. Strany, jako je STAN, Piráti nebo TOP O9, se tak rozhodly nenasadit proti němu svého kandidáta. Vzdalo to i politicky nejsilnější hnutí ANO.

Postavit se mu se rozhodl nezávislý kandidát, starosta obce Velké Karlovice Miroslav Koňařík a další čtyři kandidáti: Zbyněk Fojtíček z ODS, Petr Kořenek za ČSSD, Dáša Bazalková z KSČM a Radek Vraj za SPD.

OBVOD ZLÍN BEZ ZLÍNA

V obvodu Zlín 80, kam paradoxně Zlín vůbec nepatří, svůj post senátora obhajuje Patrik Kunčar (KDU-ČSL).

Opět mu konkuruje bývalý hejtman Libor Lukáš, který se s Kunčarem utkal i v II. kole v minulých senátních volbách.

Zda se bude opakovat velké finále z 2. kola doplňovacích voleb z roku 2014, či budeme svědky návratu bývalé senátorky Jany Juřenčákové, si musíme počkat. Druhý pokus o zisk mandátu v horní komoře čeká i sociální demokratku Milenu Kovaříkovou. Nováčkem v boji o je stavební inženýr František Jordák z Rokytnice. V horní komoře by rád usedl i bývalý ředitel Krajského vojenského velitelství ve Zlíně Radek Henner, nyní voják v záloze.

Uspět chce i starosta malé obce Hradčovice na Slovácku Jan Popelka.