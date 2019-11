Spolek Svět vzdělání funguje v České republice od roku 2012, kdy otevřel na Základní škole J. Železného v Prostějově první třídu pro talentované žáky. V současnosti je takovýchto tříd po celé republice 12. Jedna z nich je od září otevřená také v 2. ZŠ Holešov. Letos se do ní přihlásilo osm dětí. Tamní ředitelka Helena Moravčíková věří, že do budoucna zájem poroste.

PŘIHLÁŠKY PŘEVYŠUJÍ PŘIJATÉ ŽÁKY DVOJNÁSOBNĚ

„Zatím jsou holešovští rodiče v tomto směru opatrní, jedná se o novou věc, takže máme teprve první vlaštovky – osm dětí. Věřím, že jakmile si rodiče tuto třídu tzv. „ochytají“ a dostane se do širšího povědomí, zvýší se i počet zájemců“ uvedla ředitelka Helena Moravčíková. Podle Tomáše Blumensteina je tento počet adekvátní velikosti regionu.

„Když jsme začínali v Prostějově, přihlásilo se nám 26 dětí. Nyní nám chodí 45 až 50 přihlášek ročně,“ vyčíslil zájem o studium ve třídě pro nadané děti Blumenstein.

A jak vlastně projekt Světa vzdělání funguje? Tomáš Blumenstein a jeho kolegové přišli s nápadem otevřít na základní škole třídu pro chytré děti, které by měly ke školnímu rozvrhu, oproti zbylým žákům, přidány další hodiny výuky navíc.Každý den je přidána jedna vyučovací hodina.

„Jedná se o tři hodiny angličtiny, jednu hodinu logického myšlení a jednu hodinu osobnostního rozvoje,“ jmenuje ředitel Světa vzdělání. Za pět hodin týdně nad rámec klasického rozvrhu platí rodiče.

„Částka je stanovena na 1500 korun měsíčně. Z toho pokryjeme náklady na pomůcky, vzdělávání učitelů a další výdaje. Zároveň to není tolik peněz, aby to bylo pro rodiče likvidační. Soukromé školy stojí třeba 5 tisíc korun. To spoustu rodičů odradí nebo si to nemohou dovolit,“ vysvětluje Tomáš Blumenstein.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ

Podle Blumensteina a Moravčíkové nejsou ostatní děti nijak ochuzené.

„Podívejte se na to z pohledu těch nadaných dětí. Sedíte ve třídě, dávno chápete co se probírá a jediné co se od vás očekává je, že budete mlčet. Spousta dětí to nezvládá. V určitých případech to končí sebevraždou. Ostatní děti nejsou šizené. My jim nic neubíráme,“ míní Blumenstein, který zaplacené hodiny navíc přirovnává k základní umělecké škole, jazykové škole či sportu.

„Když dítěti zaplatíte hodiny klavíru, chcete pro něj něco navíc. Také si neříkáte, že to není fér, protože ostatní na klavír nehrají. Startovací čára je stejná,“ vysvětluje svůj náhled na věc ředitel Světa vzdělání.

„Navíc, tříd pro talentované děti stále není mnoho,“ míní Blumenstein. Ne všechny děti se však do třídy pro nadané děti dostanou musí totiž projít talentovými zkouškami. Blumenstein tvrdí, že již v pěti šesti letech, kdy se děti hlásí na základní školu, je možné rozpoznat chytrost dítěte.

„Zkoumáme například potenciál matematický, školní zralost. Ne to, co se děti naučily doma,“ řekl Blumenstein.

„Ke Světu vzdělání mě přivedla náhoda. O tomto konceptu jsem se dověděla od známých z jiného města, kteří tam chtěli zapsat své dítě. To byl první podnět, který mě zaujal a nastartoval pátrání po více informacích. Nyní jsem ráda, že se nám podařilo věci dotáhnout do konce a první třídu s rozšířenou výukou od září otevřít,“ uzavřela ředitelka školy Helena Moravčíková.