Vysoké ceny energií, vody a hlavně potravin. Ty jsou v posledních měsících vyšroubované až ke stropu a trápí kde koho. Rodiny, restaurace a stejně tak školní jídelny. Vaří obvykle pro stovky strávníků denně a růst cen je pro ně citelná rána.

Školní jídelna. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Bouda

Jak se s tím vyrovnávají?

Většina jídelen byla nucena zdražit nebo se ke zdražení chystá. Na pokles strávníků si zatím nestěžuji, ba naopak. Školní jídelny, pokud to jde, navštěvuje spousta externích strávníků.

Proč?

Doba, kdy se ke každému jídlu podávala takzvaná UHO omáčka, je dávno pryč a většina jídelen vaří velmi chutně. Navíc jsou cenově stále mnohem levnější než běžné restaurace.

To potvrzuje i ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Jan Košárek.

„Určitě nám neubývá počet strávníků. Naopak. Vaříme pro externí strávníky a ti přicházejí stále více, protože ve srovnání s restauracemi vaříme pořád levně a velmi chutně.“ Ale s růstem cen školní jídelna bojuje jako všude jinde, snaží se vyjednávat s dodavateli.

„Oproti minulému roku jsme letos dostali dotaci od ministerstva školství navýšenou o dvě procenta. Potraviny a energie ovšem zdražily několikanásobně. S dodavateli jsem vyjednával mnohokrát, ale někde už to opravdu nejde. Když si tedy na jednu stranu dáte dvě procenta navíc v rozpočtu a na druhou stranu deseti až patnáctiprocentní nárůst cen za potraviny a energie, tak výsledek je velký problém. Pomoci se nikde nedovolám, realita nikoho nezajímá. Karty jsou na celý kalendářní rok rozdány,“ stěžuje si ředitel.

Zároveň poukazuje na špatný systém rozdělování v rámci projektu „Ovoce a mléko do škol“.

„Je to velký tunel, pro pár firem. Kdyby raději dali ty peníze ředitelům, aby mohli sami zajistit více ovoce a kvalitnější potraviny. Jak by to bylo jednoduché,“ dodává Košárek.

Ve Vsetíně ceny obědů navyšovali v prosinci loňského roku a k dalšímu zdražení se momentálně nechystají.

„Aktuální ceny pro žáky jsou od 35 do 37 korun za oběd, pro zaměstnance je cena o korunu vyšší. Část je dotována z fondu kulturních a sociálních potřeb,“ říká ředitel Masarykova gymnázia ve Vsetíně Martin Metelka.

Pokles strávníků mezi žáky škola nezaznamenala, naopak eviduje zvyšující se zájem ze strany cizích strávníků.