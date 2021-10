Po hale s tělocvičnou tam slavnostně otevřeli multifunkční hřiště. Plocha vznikala po řadě měsíců příprav od půli letošního července a přišla na více než pět milionů korun.

„To, co se dlouhé roky zdálo nedosažitelné, se stalo skutečností. Máme nové hřiště. A to nejen tak ledajaké. Kromě klasických věcí, typických pro takováto hřiště, jako tartanová oválná dráha, středová travnatá plocha s možností využití pro různé sporty, je celé hřiště doplněné o skvělé workoutové prvky, což byl také jeden z našich menších snů,“ uvedl jeden z tamních kantorů Jakub Mačák.

Nutno je ovšem podle něj podotknout, že školní hřiště nebude sloužit pouze březovským školákům, ale bude přístupné i březovské veřejnosti.

„Samotné slavnostní otevření proběhlo ve velkém stylu. Po proslovu pana ředitele Zimčíka a pana starosty Trechy, pana Zmrzlého za zhotovitele, našemu hřišti ještě požehnal pan farář Pospíšil, a mohlo se začít,“ upřesnil Jakub Mačák.

Slavnostního otevření se podle ředitele školy Ludvíka Zimčíka účastnily na dvě stovky lidí, včetně školáků.

„Dechová hudba Březovjané udělala čestné kolečko po tartanovém oválu a já také jsem se spontánně proběhl po rovince,“ dodal Ludvík Zimčík.

Z atmosféry kolem čišela pohoda, podle Jakuba Mačáka z jednoho prostého důvodu.

„Ti, pro které to všechno bylo postaveno, tedy naše děti, si to užívaly a byly nadšeny. Bez podmínek, bez zábran, beze studu. Užívaly si nové možnosti pohybu, a byly šťastné,“ vysvětlil Jakub Mačák.

Podle starosty Březové Josefa Trechy přišla stavba hřiště na pět milionů 20 tisíc korun, včetně DPH a obec jej vybudovala bez dotací a pouze z vlastních zdrojů.

„Je to krásné a podle našich představ. Co jsme chtěli, to máme. Myslím si, že je to přínos nejen pro školu. Tak jak jsme dlouhé roky neměli v Březové tělocvičnu, která už vedle školy stojí, tak nyní mají děti z naší obce i hřiště s workoutovými prvky, kde si můžou zaběhat, což doposud mohli pouze po asfaltové komunikaci před školou,“ řekl Josef Trecha.