„Žádáme občany, aby používali respirátor, roušku, šálu, kapesník nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru," žádá ředitelka krajské hygieny Eva Sedláčková.

V průběhu dnešního dne bylo potvrzeno 16 případů. Jedná se o 10 mužů a 6 žen, u kterých se způsob nákazy nyní zjišťuje.

„Aktuálně máme v našem kraji potvrzenu nákazu novým typem koronaviru u 40 lidí. Celkem 21 osob je z Uherskohradišťska, 9 osob je ze Vsetínska, 5 osob ze Zlínska a 5 nakažených je na Kroměřížsku. Souhrnně se jedná o 23 mužů a 17 žen. Kromě jedné ženy z Uherskohradišťska v kategorii 65+, která je hospitalizovaná, jsou všichni v domácím léčení a jejich zdravotní stav je dobrý,“ informoval hejtman Jiří Čunek.

Od půlnoci v noci na čtvrtek 19. března je pak vstup na veřejná místa bez ochrany dýchacích cest v České republice zakázán.

„Uvědomělých občanů, kteří se řídí vydanými preventivními opatřeními, je dnes již většina a já jim opravdu děkuji. Zároveň vyzývám občany města, kteří stále ještě nedodržují vydaná nařízení, aby byli ohleduplní k ostatním, kryli si obličej a neshromažďovali se na hřištích, ani jiných prostorech. Čím více budeme dodržovat jednotlivá preventivní opatření, tím dříve mohou ta největší omezení skončit,“ uvedl dnes primátor krajského města Zlín Jiří Korec.

Počty nakažených dle věkových kategorií

0 - 14 let 3 osoby

15 - 24 let 3 osoby

25 - 34 let 8 osoby

35 - 44 let 7 osoby

45 - 54 let 9 osoby

55 - 64 let 6 osoby

65+ let 4 osoby

Vývoj nákazy ve Zlínském kraji

Středa 18. března – 16 nově potvrzených případů, jedná se o 5 mužů a 1 ženu z Uherskohradišťska, 3 muže a 2 ženy ze Vsetínska, 1 muže a 2 ženy z Kroměřížska a 1 muže a 1 ženu ze Zlínska.

Úterý 17. března – 4 nově potvrzené případy, jedná se o 4 muže, 2 jsou ze Zlínska a dva z Kroměřížska, u tří je potvrzená cestovatelská anamnéza a v jednom případě jde o kontaktní přenos.

Pondělí 16. března – 5 nových potvrzených případů, jedná se o 2 muže a 2 ženy z Uherskohradišťska, kteří mají anamnézu kontaktním přenosem, a o 1 ženu ze Zlína s cestovatelskou anamnézou.

Neděle 15. března 2020 – 2 potvrzené případy, jedná se o 2 muže z Uherskohradišťska, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19 kontaktním přenosem.

V pátek 13. března 2020 – 8 potvrzených případů, jedná se o 2 ženy - matku s dcerou, dále jde o tříčlennou rodinu – rodiče se synem, kteří mají vazbu na potvrzený případ z Olomouce a další 2 muže a 1 ženu.

Ve čtvrtek 12. března 2020 - 2 potvrzené případy, jedná se o 2 ženy z Uherskohradišťska, jedna žena přicestovala z Irska, druhá žena přicestovala z Rakouska.

Ve středu 11. března 2020 2 potvrzené případy, jedná se o ženu z Rožnova pod Radhoštěm, která se vrátila z italské Val Gardeny. Průběh nemoci je velmi mírný a žena je doma. Tento případ nesouvisí s v pondělí prvním potvrzeným případem v Rožnově. A dále se jedná o muže z Uherského Hradiště.

V pondělí 9. března 2020 se potvrdila nákaza u ženy z Rožnova pod Radhoštěm.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE