Oboru lemují pásky se zákazem vstupu. „Dnes to necháme do večera, protože stále fouká. Otevřeme ji, až to počasí dovolí,“ uvedl místostarosta města Pavel Karhan.

V nárazech vítr během noci dosahoval až 70 kilometrů v hodině. Podle údajů z holešovské meteorologické stanice přes den kolísá v nárazech od 43 do 46 kilometrů v hodině. V noci na úterý a také v dalších dnech už předpověď hovoří jen o mírném větru.

Zámecký park v Holešově je na výkyvy počasí háklivý, uzavřený obvykle bývá také po silných bouřkách. Opatrní by měli být i lidé, kteří se pohybují po cyklostezce mezi Holešovem a částí Dobrotice, která vede v těsném sousedství zámecké obory.

Podívejte se na kácení v zámeckém parku v Třebíči:

V zámeckém parku v Třebíči se mohutně kácelo. | Video: Deník/Milan Krčmář

Letošní letní bouřky už zničily také stromy v Podzámecké zahradě v Kroměříži, památce zapsané na seznamu Unesco. Zničily také památný ořešák v Kvasicích, strom, který v roce 2017 získal celonárodní titul Strom roku.

