Pětatřicet metrů dlouhá opěrná pilotová zeď ochrání silnici mezi Roštínem a Cetechovicemi před terénním sesuvem. Práce omezí dopravu od 12.srpna až do poloviny října. Úsek je součástí hlavního tahu z Kroměříže do Koryčan.

Na sanaci tohoto místa vynaloží Ředitelství silnic Zlínského kraje částku zhruba pět a půl milionu korun. Pro motoristy bude platit po většinu doby částečná uzavírka a provoz řízený semaforem. První dva týdny ale bude úsek uzavřený docela, projedou jen vozy záchranářů a autobusy.

Už před dvěma lety tady silničáři sanovali jiný sesuv, v délce téměř tři sta metrů.

„Investovali jsme tehdy osmatřicet milionů korun. Terén je tam geologicky značně nestabilní. Nyní zajistíme rozsahem menší sesuv na jiném místě v této oblasti,“ uvedl šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Dálnice D49 je dílem zastavená, dílem pokračuje | Video: Petra Procházková

V polovině vozovky u opěrné zdi opraví také konstrukci vozovky. Na zbylé ploše pak položí nový povrch. Celkem jde o práce za 5,4 milionu korun.

Omezení se chystá uve Zlobicích, v Bystřici pokračuje

Mimo to se krajští silničáři v regionu pustí také do opravy mostu ve Zlobicích a společně s ním i zhruba šedesátimetrového úseku navazující silnice. Termín prací ještě není jasný, vyjít by měly na více než jedenáct milionů korun.

„Obě stavby na Kroměřížsku budou dokončeny ještě letos,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

U Třebětic naopak jedno omezení v podobě kyvadlového provozu skončilo, souviselo se stavbou dálnice D49. A také oprava okružní křižovatky v Bystřici pod Hostýnem na výpadovce na Hranice, která potrvá do 4. srpna, zásadní problémy nepřináší.

