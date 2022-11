Úpravou prošlo také napojení k přilehlým lesním cestám. Stavba zahrnovala výměnu a doplnění dopravního značení a náhradní výsadbu za pokácené stromy a křoviny.

Cena rekonstrukce je 30,525 milionu korun včetně DPH. Stavbu spolufinancoval Státní fond dopravní infrastruktury.

„V minulém roce byl realizován úsek v délce 500 metrů. Zbývající část silnice se rekonstruovala letos,“ připomněl za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

„Silnici II/432, která vede od hranice Jihomoravského kraje do Kroměříže, rekonstruujeme po jednotlivých úsecích už řadu let. Je to jedna z důležitých dopravních tras,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Od roku 2010 opravilo ŘSZK třináct částí cesty o celkové délce 23,4 kilometru. Stálo to 323 milionů korun.