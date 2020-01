FOTOGALERIE/ Dámy v dlouhých róbách a pánové s motýlky vstupují po červeném koberci do kroměřížského Domu kultury. Vestibulem se line slavnostní hudba, která navozuje atmosféru společenského večera. Tak začal Reprezentační ples města Kroměříže, který zahájil letošní plesovou sezónu.

Taneční melodie ovládly Dům kultury, plesová sezóna v Kroměříži začala | Video: DENÍK/Martina Valentíková

„Sunny, one so true, I love you.“ To už ve společenském sále vítá příchozí brněnská bigbandová kapela The People Music.