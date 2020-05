„Chtěli jsme otevřít již nyní o víkendu, ale kvůli počasí jsme začátek sezony odsunuli na pondělí 1. června,“ prozradil provozovatel bystřického koupaliště Jakub Juračka. Tamní koupaliště sníží kvůli doznívající pandemii svou obvyklou kapacitu na polovinu.

„Uvidíme, jak bude pokračovat další rozvolňování omezení. Rozhodně to pro nás není žádná katastrofa,“ pokračoval Juračka. Provozovatelé pracovali zejména na zvýšení komfortu plavcům. Proto jsou zcela zrekonstruovány toalety a nově vybudované sociální zařízení u malého bazénku pro děti. I přesto všechno zůstane cena vstupného stejná jako loni. Jakub Juračka se také rozhodl pokračovat ve využívání vratných plastových kelímků.

„Odpad plastu nám klesl o dvě třetiny. Počáteční investice je sice větší, ale vyplatila se. Někteří lidé si dokonce kelímek nechali,“ řekl Juračka.

Ve stejný den jako bystřické koupaliště otevře i to kroměřížské.

„Vše je připraveno. Otevření je plánováno na 1. června," sdělil radniční mluvčí Jan Vondrášek. I na Bajdě počítají s tím, že bude do areálu vpuštěno jen 300 osob a poté bude vstup uzavřen. Kromě vodních atrakcí bude zrušena i zdejší knihovna.

„U vchodu a na WC bude desinfekce," řekl stran dalších opatření Jan Vondrášek.

„Žádné novinky na letošní rok vzhledem k dané situaci provozovatel koupaliště nechystá," dodal mluvčí.





Čistá voda a klid

Během prvního červnového týdne (5. června) otevře také koupaliště v Chropyni. I zde nedošlo vlivem posledních událostí k žádným velkým rekonstrukcím.

„Letos jsme se do žádných oprav raději nepouštěli. Až do poslední chvíle jsme totiž nevěděli, zda vůbec otevřeme a bude to mít smysl,“ svěřil se správce koupaliště Vojtěch Štolfa.

„Nakonec pro nás současná nařízení nebudou problém. Prostory koupaliště jsou velké. Rozestupy a další omezení splníme,“ ujistil Štolfa.

V následujících dvou týdnech se pak přidá k již otevřeným koupalištím zámecké holešovské a hulínské. „Rádi bychom otevřeli 15. června. Abychom splnili vyhlášku budeme muset zajistit koordinátora, který bude dohlížet na lidi. Tohoto koordinátora nemůže dělat plavčík. Zároveň musíme omezit počet vstupů,“ vyjmenovává změny v chodu koupaliště způsobené pandemii provozovatel Libor Liška, který zdůraznil, že i nadále chce zůstat zámecké koupaliště tradičním koupalištěm zakládajícím si na čisté vodě, místě pro relax a klidné plavání bez rušivých elementů.

„Nemáme ambice se stát aquparkem. Chci, aby si lidé mohli v klidu zaplavat,“ vzkázal Liška.

Sezona bude slabá

„Z důvodu počasí a mimořádné situace budeme otevírat o něco později (20. června). Možná se pletu, ale neočekávám v této sezoně velkou návštěvnost. Lidé jsou vystrašení, bojí se,“ předpověděl ředitel společnosti provozující hulínského koupaliště Antonín Huťka.

Také koupaliště na Rusavě, které v okrese Kroměříž otevírá tradičně mezi prvními, letos zahájení sezony odkládá. Tamní provozovatel ani nyní, na konci května, nemá o konkrétním termínu otevření představu.

„Za současných vládou stanovených podmínek pro nás otevření není po stránce ekonomické dobrým tahem. A ani počasí nám nepřeje,“ uvedl provozovatel Bohumil Škarpich.