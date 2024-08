„Uvědomujeme si, že to komplikace, za to se omlouváme, ale je to nutné,“ vzkázal řidičům technik kroměřížských Vodovodů a kanalizací (VaK) Radomír Hanke. Potvrdil to i kamerový průzkum kanalizační stoky.

Omezení v dopravě spočívá v tom, že je uzavřený jízdní pruh od Úprkovy ve směru do centra. V opačném směru je snížená rychlost na 30 kilometrů za hodinu. Po celou dobu stavby platí vyznačená objízdná trasa.

Připomeňte si havárii vodovodu ve Zlíně v roce 2009:

Havárie vodovodu v centru Zlína. | Video: DENÍK/Nikola Synek

„Oprava navazuje na loňskou první etapu a spočívá v zatažení vložkovacího rukávu do stávajícího betonového potrubí,“ popsal Hanke. Mimo to stavbaři opraví potrubí a šachty kanalizace.

Pracuje se na několika místech ve městě

Společnost pracuje na více místech najednou. Od července staví nový vodovod na ulici Gen. Svobody, kde to znamená úplnou uzavírku až do 20. září. Přístup a parkoviště ke Květné zahradě ale zůstávají volné. Mimo to opravují kanalizaci v ulici Braunerova v Dolních Zahradách a vodovod do Trávnických zahrádek.

V minulém roce VaK v Kroměříži a místních částech města realizoval opravy a rekonstrukce celkem za zhruba 50 milionů korun.

Vybrali jsme pro vás: