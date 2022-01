Podle vyjádření TV Nova je minisérie Guru inspirována skutečnými případy sexuálního zneužití, nikoliv však samotným případem Jaroslava Dobeše.

„Jde o dramatizaci několika případů, které se staly ať už u nás, nebo v zahraničí. Konkrétní situace a dialogy jsou fiktivní. Nicméně minisérie Guru je postavena spíše na optice obětí sexuálního napadení s nadřazeným postavením, než na příběhu samozvaného vůdce ezoterické skupiny,“ sdělila za TV Nova Tereza Žižková na dotaz Deníku, zda byli tvůrci série Guru inspirování jen kauzou Jaroslava Dobeše a jeho společnice Barbory Pláškové.

Guru Jára i Barbora Plášková už mohli být na svobodě

Odháčkování nebo znásilnění?

Ti byli od roku 2014 společně souzeni u krajského soudu ve Zlíně za znásilnění osmi studentek jimi provozované esoterické školy Poetrie.

V letech 2004 až 2006 měli podle obžaloby provádět na studentkách školy proces „odháčkování“, kterým se ženy měly zbavit problémů (tzv. háčků) z předchozích vztahů. Mnohé studentky však hovořily o znásilnění. Oba obžalovaní s tím nesouhlasili; podle nich šlo o tantrický rituál, který prý studentky podstupovaly dobrovolně.

I když po zdlouhavém procesu byla dvojice uznána vinnou ze znásilnění jen jedné studentky, podle pravomocného rozsudku má Jaroslav Dobeš strávit za mřížemi 5,5 a Barbora Plášková 5 let vězení.

Oba hlavní aktéři dlouholeté a mediálně sledované kauzy se procesu nezúčastnili. Ještě před ním totiž žili ve filipínské Manile, kde byli v roce 2015 zadrženi a umístěni do detenčního zařízení. Líčení proti nim bylo proto vedeno se statusem uprchlíka.

Deník v minulých dnech zjišťoval, jak vnímají další televizní zpracování jejich kauzy. Z Manily exkluzivně odpověděla přímo Barbora Plášková. Podle jejího vyjádření je nikdo v souvislosti s tímto televizním dílem neoslovil.

„Kontaktovat nás není úplně lehké. Nevím sice, zda to byl ten hlavní důvod, ale filmaři nás neoslovili ani tentokrát. Myslím, že kdyby tak učinili, mohlo vzniknout velmi zajímavé a originální dílo, které by bylo opravdu inspirované skutečnou událostí. Tím, že filmaři čerpali pouze ze spisu, kterému minimálně chybí ta druhá strana mince, tak mohu jen říci, že tento miniseriál zpracovává příběh někoho jiného, nikoliv Guru Járy a můj,“ uvedla pro Deník Barbora Plášková.

Guru Jára. Prý mu jde o život. Tvrdí, že je nevinný

Seriálové zpracování

Podle ní se jí ani Jaroslava Dobeše skutečnost, že bude odvysílán seriál, který souvisí i jejich osobami, příliš nedotýká.

„Dovolím si říct, že ta seriálová zpracování nejsou ve skutečnosti o nás. Dokonce nejsou ani o rituálu odháčkování. Nám osobně žádná ze stěžovatelek nikdy neprojevila nevoli, nesouhlas či nespokojenost. Ani před rituálem, ani během něho, ani po něm. Projevily ji až o šest, respektive osm let později na policejní stanici, kam byly předvolány,“ přidala svůj pohled na věc Barbora Pláčková.

Uvedení minisérie však podle ní přinese i něco dobrého.

„Když vidím, že opakovaně, sice zatím jednostranně a odtažitě od skutečných událostí, filmový svět přitahuje tématika tantry a její pozice ve společnosti, věřím, že se najde režisér či producent, který se rozhodne natočit film o skutečném Guru Járovi. Nikoliv o jeho stínu. A to pak bude trhák, protože život, dílo a filozofie tohoto tantrika, mystika a bohéma je něco, co bude inspirovat svou výjimečností generace,“ dodala Barbora Plášková z detenčního zařízení ve filipínské Manile.

Odháčkování je znásilnění, potvrdil soud v kauze guru Járy

Kauza Guru Jára

2012

- červenec – Obvinění Jaroslava Dobeše (guru Jára) a Barbory Pláškové ze znásilnění 8 žen

2014

- říjen – Krajský soud v Brně, pobočka Zlín, zahájil soudní řízení, rozsudek 10 let pro guru Járu a 9,5 roku pro Barboru Pláškovou - listopad - podáno odvolání a vyměněni obhájci ex-offo za současné obhájce (Michal Krčma – Guru Jára, Petr Drapák – Barbora Plášková)

2015

- 14. dubna zadržena Barbora Plášková (kojící matka 10měsíčního dítěte) a odvezena z ašrámu (kláštera Guru Járy) do 1200 km vzdálené Manily do imigrační detenční vazby kvůli zneplatnění jejího pasu

- 15. května byl Guru Jára odvezen z ašrámu a převezen do detence v Manile kvůli neplatnému pasu

- 21. května Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek soudu ve Zlíně v plném rozsahu a vrátil vše k novému projednání do Zlína.

2018

- leden – po téměř třech letech čekání se konalo nové líčení u soudu ve Zlíně, soud vynesl rozsudek pouze u 6 žalob na Guru Járu a B. Pláškovou, u zbylých dvou zastaveno stíhání pro neúčelnost. Líčení je vedeno nadále v režimu jako proti uprchlým, přestože je pobyt Guru Járy i B. Pláškové znám (imigrační detence v Manile).

- říjen – odvolací soud u Vrchního soudu v Olomouci vynáší pravomocný rozsudek, pouze v jediném ze 6 projednávaných případů a snížil trest oběma na 5,5 roku, u zbylých 5 případů zastavil stíhání pro neúčelnost.

- státní zástupce nepodal stížnost proti tomuto zastavení stíhání.

- Obhájci podali stížnost proti zastavení stíhání, aby bylo jasně rozhodnuto o nevině Guru Járy a B. Pláškové.

- u jediného pravomocně rozhodnutého případu obhájci podali dovolání k Nejvyššímu soudu, z důvodu, že soud odmítl vyslechnout Guru Járu a B. Pláškovou formou videokonference, přestože o to žádali, a nepřipustil žádné svědky obhajoby

2019

- dovolání k Nejvyššímu soudu bylo zamítnuto.

- podána Ústavní stížnost

- září – týden před zahájením nového soudního líčení ve Zlíně byla Ústavní stížnost zamítnuta

- soudní líčení ve Zlíně, při kterém kvůli nutné výměně přísedících, (předešlým vypršel mandát), bylo pouze rozhodnuto, že se nebudou jen číst protokoly z dosavadních soudních jednání, ale celý proces dokazování začal znovu, od začátku.

2020

– březen – KS Brno, pobočka Zlín rozhodl o vinně ze znásilnění dalších sedmi studentek Poetrie

2021

– leden – Vrchní soud Olomouc pravomocně potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.

Podle tvrzení Barbory Pláškové z ledna 2022, ona i Jaroslav Dobeš stále neví, co obsahuje jejich spis.

„Co je ve spisu, stále nevíme, požádali jsme si o něj v roce 2017, ale zatím nedorazil. Ani naše opakovaná žádost o videokonferenci, ani naše místopřísežná prohlášení nebyla přijata,“ komentovala průběh trestního řízení Barbora Plášková.

Zastánci Guru Járy a Barunky zveřejnili videa, kde vystupují soudci

Proces odháčkování podle obžaloby

Do školy Poetrie byly ženy pečlivě vybírány. Byly vždy rozděleny do skupin podle věku. Ty mladší do šestadvaceti let musely mít blond vlasy, modré oči a vysokou inteligenci.

Těm pak měla podle obžaloby Barbora Plášková nabízet, že je „mistr" odháčkuje z jejich bývalých vztahů, aby se mohly odmilovat a takzvaně jít dál.

Před samotným aktem odháčkování vypily ženy nápoj, po kterém se cítily omámené. Následoval rozkaz Barbory Pláškové, aby se svlékly do spodního prádla.

Lektorky školy pak společně s obžalovanou Pláškovou nutily poškozené do hypoventilačního dýchání, které vedlo k tomu, že ztrácely vědomí nebo nebyly schopny se hýbat.

Při tomto poškozené sexuálně stimulovaly na intimních místech. V tomto okamžiku přicházel Jaroslav Dobeš a prováděl na ženách, aniž by se mohly bránit, krátkou soulož.

Bylo však také mnoho žen, které prostřednictvím internetových portálů i u soudu uváděly, že jim odháčkování pomohlo a zúčastnily se jej opakovaně a také za svým „guru" stojí.

Semináře Poetrie, kde k odháčkování docházelo, se konaly převážně ve Zlíně a na Olomoucku.

Guru Jára měl však takto praktikovat rituál na až tři tisíce ženách napříč celou ČR.