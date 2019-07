"Dále jsme, tak jako každý rok, navštívili kroměřížskou výstavu Kamélie. Aranžéři se opět vyznamenali," uvedla za klub Marie Svozilová. Senioři navštívili také holešovskou synagogu a židovský hřbitov. V květnu se projeli lodí Morava po Baťově kanálu. "Od příjemné průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vzniku kanálu. Plavba do Napajedel byla klidná," popsala Marie Svozilová. V Napajedlech navštívili senioři hřebčín.

Členové klubu se zapojili také do sportovních her v Nitře. Zde získali putovní pohár na znamení, že příště se hry budou konat v Kroměříži. Sportovní družstvo se zúčastnilo také Krajských sportovních her pro seniory ve Zlíně, kde se umístilo na druhém místě z deseti týmů. Svůj klub reprezentovali také v Bukovině na soutěž v petanque, kde se z dvaceti družstev umístili jako třetí.

Největší akci si členové klubu užili na začátku června. "Týdenní rekreační pobyt na Šumavě byl fantastický, počasí k nám bylo shovívavé. Navštívili jsme německý Velký Javor, kostel svatého Vintíře se skleněným oltářem a vyjeli jsme lanovkou na Špičák," vyjmenovala výlety Marie Svozilová. Již teď klub plánuje sportovní a kulturní akce na další polovinu roku.