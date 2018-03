Senátor Valenta bojoval kdysi o život dvouletého syna

Ivo Valenta se na galavečeru Cena Salvator 2017 svěřil s osobním zážitkem. Zachránil život dvouletému synovi.

„Obdivuji vás všechny, kteří jdete a pomůžete zachránit cizímu člověku život, jako by to byl váš rodinný příslušník,“ pronesl slova ocenění senátor Ivo Valenta při slavnostním galavečeru Cena Salvator 2017.

Předával cenu vítězi dětské kategorie. A věděl dobře, o čem mluví. Je tátou pěti dětí a přišel i den, kdy musel bojovat o život svého dvouapůlletého syna.



„Je to tak dva roky. Syn byl nemocný, měl vysoké horečky. Byl celý zahleněný a špatně se mu dýchalo. A najednou dostal asi křeč, tak mi ho děvčata s křikem přinesla, že nemůže dýchat. Viděl jsem, že kluk vláční, nemůže se nadechnout,“ vzpomínal na dramatickou situaci Ivo Valenta.

„Nevěděl jsem, co se děje. Jestli něco snědl nebo polknul… Chvilku jsem netušil, co přesně mám udělat. Ale člověk asi v takové situaci fakt reaguje duchapřítomně a vzpomene si na věci, které se dozvěděl v minulosti. Tak jsem kluka vzal, dal mu palec do pusy, roztáhl mu pusinku a zavolal, ať mi přinesou vařechu. Tu jsem mu potom dal do úst, protože samozřejmě palec trpěl a nemohl jsem mu pořádně roztáhnout pusu. Kluka jsem pak nahodil,“ pokračoval ve vyprávění Ivo Valenta, jak se mu podařilo zvládnout chvíle, na které asi nikdy nezapomene.

DRAMA SE ŠTASTNÝM KONCEM

„V tom okamžiku to nebylo nic moc, prostě jsem viděl, že syn už mi padá do bezvědomí. K tomu jsem viděl, jak se další dvě děti bojí,“ popsal dál pocity při záchraně syna senátor.

Příběh měl ale díky pohotovosti tatínka šťastný konec.

„Byla to nepříjemná situace, dopadla ale velmi dobře. Syn má dnes skoro čtyři roky a vždy, když se na něj dívám, tak si říkám, že je dobře, že jsem u toho byl,“ usmál se na oceněné hrdiny Zlínského kraje senátor Valenta.