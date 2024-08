Už před týdnem se v křižovatce pohybovali stavaři. Opravovali ostrůvky v jednotlivých ramenech, které průběžně ničila především nákladní doprava. Pracovali za provozu, ale brzdili ho jen mírně. Skutečné problémy nastanou teprve od pondělí.

"Začneme odfrézováním stávajícího povrchu,“ potvrdil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Nejde jen o prostor samotné křižovatky, ale také zhruba půl kilometrový úsek navazující ulice 1. máje, která tvoří hlavní tah městem, její napojení na Masarykovo náměstí a jednotlivé výjezdy z křižovatky. Ta stahuje dopravu z celého města, včetně dálnice od Brna.

K dálnici se pojede přes semafor

Frézování je naplánované na dva dny, dopravu nezastaví úplně, protože ale jde o velmi frekventované místo, se potřeba se zdržením počítat. „Provoz bude v tyto dny s omezením zachován v obou směrech, bude se pracovat způsobem takzvaného posuvného pracovního místa,“ popsal Vlastimil Foltýn z radničního odboru služeb.

Následná pokládka nového povrchu pak uzavře sjezd na Velehradskou ulici, zatímco tah Kojetínská, potažmo dálnice D1, a 1. máje bude jezdit vždy jedním směrem. „Při obou etapách pokládky nového povrchu budou dopravu řídit kyvadlově semafory,“ doplnil Foltýn.

Objízdná trasa pro osobní auta povede ulicí Soudní

Objízdné trasy jsou dvě. V historickém centru města, v místě mezi arcibiskupským zámkem a Květnou zahradou, jsou poměrně úzké ulice. Nákladní dopravu nad sedm a půl tuny do nich nepustí, město budou muset objet. Dopravní značení je vyvede přes ulice Velehradská a Osvoboditelů do Vážan, dále směrem na místní část Kotojedy a obce Střížovice, Tlumačov, Hulín. Do Kroměříže se pak dostanou přes most přes řeku Moravu.

Auta menší než náklaďák a také autobusovou dopravu povede značení od Velehradské ulice ulicí Havlíčkovou, dále přes ulice Soudní a Gen. Svobody až na Kojetínskou. V trase bude omezené parkování, na které jsou řidiči zvyklí.

Práce jsou naplánované do 11. září, skončí dva dny před startem šestého ročníku Rally Kroměříž.

