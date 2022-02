V ostatních městech a obcích spadajících pod kroměřížskou Charitu se vybral 1 112 876 korun. Zvlášť působící Holešovská Charita pak vybrala dalších 786 474 korun.

„Není vhodné srovnávat výsledek letošní sbírky s předchozím ročníkem 2021 a částkou 623 tisíc korun, jelikož průběh byl silně ovlivněn hlavním náporem onemocnění covid-19, vládními protiepidemickými nařízeními a s tím spojeným zákazem fyzické koledy,“ uvedl tříkrálový asistent Charity Kroměříž Martin Provazník.

Výsledek letošní sbírky však podle něj lze srovnat s ročníkem 2020.

„Tehdy osobní koleda vynesla 1 326 276 korun. S přihlédnutím k tomuto výsledku můžeme konstatovat, že byl letošní ročník opravdu úspěšný a bylo dosaženo nového rekordu,“ poznamenal Provazník a připojil hned několik zajímavostí z letošního ročníku.

Třicet dvoutisícovek

„Nejvyšším použitým platidlem byla dvoutisícikoruna, která byla zaregistrována v pokladničkách celkem třicetkrát. Avšak nejčastěji dárcové přispívali stokorunovou bankovkou, která je ve výčetkách sbírky uvedena v počtu 3732 kusů. Druhým nejpoužívanějším platidlem pak byla padesátikoruna, které jsme napočítali celkem 3396 kusů,“ informoval Provazník.

Statické pokladničky nelákaly

Zajímavý je také pohled na výnosy statických pokladniček, které byly v předchozím ročníku vedle elektronického způsobu přispívání pro dárce jedinou možností pro předání daru.

„Výnosy všech statických pokladniček byly při letošní sbírce v průměru výrazně nižší než při loňské sbírce, a to platí i pro ty obce, které byly nuceny neplánovaně kvůli okolnostem zrušit fyzickou koledu a nahradit ji statickou pokladničkou umístěnou na obecním úřadě,“ doplnil tříkrálový asistent, podle kterého to poukazuje na důležitost osobního setkávání při koledování, což Charitě často potvrzují i samotní dárci a koledníci.

„Nebývá výjimkou, že se někteří lidé na návštěvu tří králů těší už dlouho předem, nebo si z tohoto setkání odnáší krásný a dlouhotrvající zážitek. Tento rozměr je důležitý i pro nás, neboť je v souladu s posláním Charity a jejím úsilím,“ přiznal Provazník.

Překvapil nás zájem koledníků a štědrost dárců

Výsledek letošní sbírky potěšil i ředitelku kroměřížské Charity Annu Valachovou.

„Velmi nás potěšila štědrost dárců, kdy ty dary byly častokrát velmi vysoké, na to, jak se v poslední době všechno zdražovalo a že po Vánocích většinou lidé nemají peníze. Opravdu nás to překvapilo,“ přiznala Valachová s tím, že letos zaznamenali také velký zájem ze strany koledníků. „Ten zájem vedoucích skupinek i dětí, že chtějí koledovat, byl opravdu velký. Dokonce koledníci vyrazili i do některých obcí, kde doposud nebyli,“ dodala.

Peníze půjdou na přímou pomoc potřebným

Vybrané peníze teď poputují k potřebným.

„Momentálně víme, že dáme peníze na přímou pomoc, tedy lidem v akutní životní situaci jako jsou maminky s malými dětmi, senioři či lidé s postižením, kteří potřebují koupit nějaké pomůcky. A jestli nějaké peníze zůstanou, tak je využijeme kupříkladu k zakoupení auta do nějaké služby nebo podle aktuální potřeby,“ uzavřela Valachová.