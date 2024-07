Zavedení sdílených kol a koloběžek bylo před dvěma lety velkým tématem v Kroměříži. Radnice v však nakonec od záměru ustoupila. Jejich pořízení nemá v plánu ani nové vedení města. „Město v tuto chvíli žádný takový projekt nepřipravuje,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

I přesto by lidé na Kroměřížsku mohli v budoucnu sdílená kola využívat. Zlínský kraj totiž aktuálně dělá průzkum, zda bude o projekt sdílených kol mezi jednotlivými městy zájem. „Pokud ano, rádi bychom města na klíčových cyklotrasách tímto způsobem propojili. Zatím jsme na začátku a připravujeme pilotní projekt na Kroměřížsku,“ prozradil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

O sdílená kola je ve Zlíně zájem

Několik let mohou sdílená kola využívat lidé v krajském městě. Provozuje je tam společnost nextbike. Podle statistik má ve Zlíně aktivní účet více než sedm tisíc uživatelů, kteří v loňském roce uskutečnili celkem 60 704 výpůjček. „Z toho tvořilo 53 069 výpůjček mechanických kol a 7 635 výpůjček elektrokol,“ uvedl mluvčí radnice Tomáš Melzer. Kola ujela dohromady vzdálenost 95 305 km, což představuje více než dvojnásobek obvodu Země nebo ekvivalent 41x objetí hranic České republiky.

Letos navíc došlo k dalšímu rozvoji bikesharingové sítě ve Zlíně. „K několika novým stanicím do ulic přibylo 70 nových mechanických kol, čímž se celkový počet kol zvýšil na 215,“ prozradil mluvčí s tím, že kola jsou umístěna na předem určených stanovištích, kterých bylo vytipováno přibližně pět desítek. Nejvyužívanějšími stanicemi v loňském roce byly OC Čepkov, Stadion Letná, Kúty, Náměstí Míru - magistrát a OD Zlín. „Tyto stanice sloužily jako důležité uzly pro pohodlné a efektivní výpůjčky kol pro místní obyvatele a návštěvníky města,“ doplnil mluvčí.

Zatímco ve Zlíně si je pochvalují, v sousedních Otrokovicích k dispozici nejsou. „Sdílená kola město Otrokovice neprovozuje. Toto téma bylo často předmětem diskuzí, ale zatím je v plánu nemá,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Uherské Hradiště a Kunovice propojí sdílená kola

V Uherském Hradišti sdílená kola fungují od dubna 2021. V současnosti je na území města 42 stanovišť se 75 koly. „V průběhu roku využije možnosti půjčit si kolo asi pět tisíc uživatelů (za rok 2023 to bylo více jak 23 tisíc výpůjček). Tuto službu poskytuje s finanční podporou města privátní subjekt,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Zároveň doplnil, že město hledalo možnosti, jak svůj roční finanční podíl snížit, přičemž ale chtělo zachovat zaužívané standardy této služby, včetně bezplatného zapůjčení kola na prvních 15 minut. „V tomto směru vidělo město jako jednu z možností rozšíření této služby na okolní města. Zájem o sdílená kola projevilo město Kunovice,“ dodal mluvčí. Sdílená kola by se tak v budoucnu mohla rozšířit i do ulic vedlejšího města.

Valašské Meziříčí se připojí k trendu

Sdílená kola by se v příštím roce mohla nově objevit na Valašsku. „Ve Valašském Meziříčí sdílená kola prozatím nefungují, ale již se realizací tohoto projektu zabýváme,“ uvedla Veronika Macková z valašskomeziříčské radnice. „Podle našeho předpokladu bychom systém sdílených kol mohli spustit na jaře nebo začátkem léta roku 2025. Momentálně počítáme s cca 75 kusy kol, část z nich elektro,“ prozradila Macková.

close info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in O sdílená kola je ve Zlíně zájem.

Poptávku po sdílených kolech zaznamenali také ve Vsetíně. „Nejen na základě ní jsme jednali s potenciálním dodavatelem a vyčíslovali rozpočet s tím, že náklady na provoz by se pohybovaly zhruba do dvou milionů korun za rok,“ prozradil Michal Horský ze vsetínské radnice. Vsetíňané si však budou muset počkat. „Město Vsetín má v tuto chvíli jiné priority, proto je případné zavedení uvedené služby nyní odloženo,“ vysvětlil Horský.