V Kroměříži přibydou desítky parkovacích míst. I další podzemní kontejnery

Nedávné ankety pořádané v aplikaci Mobilní rozhlas se zúčastnilo 329 hlasujících.

„Zajímavostí je, že pro sdílené dopravní prostředky bylo více žen než mužů. Pro hlasovalo 57 procent žen, zatímco ve skupině, která hlasovala proti pořízení sdílených kol a koloběžek, bylo žen pouze 44 procent. Z ankety také vyplynulo, že lidé by tyto dopravní prostředky rádi využívali ve svém volném čase, ale i pro cesty do školy či do zaměstnání,“ doplnil Krejčíř.

Kroměřížané si v květnu připomenou osvobození města i generála Ludvíka Svobodu

Lidé měli možnost také navrhnout budoucí stanoviště, na kterých by sdílená kola či koloběžky byly umístěny. Nejvíce hlasujících se vyslovilo pro vlakové a autobusové nádraží, Velké náměstí, Hanácké náměstí a pro výstaviště.

„V anketě se často objevovaly i parkovací dům, Podzámecká a Květná zahrada a Knihovna Kroměřížska. Zájem ale vyjádřili i obyvatelé sídliště Barbořina a části Dolní Zahrady, tedy z míst, odkud to lidé mají do centra města nejdále,“ uzavřel Krejčíř.