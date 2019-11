„A pak to přišlo – 17. listopad. Již za dva dny poté proběhla v kulturáku ustavující schůze Občanského fóra. Začali jsme se scházet po bytech a snažili se koordinovat nově vznikající organizace,“ pokračuje Mikeš.

„Byly to zvláštní časy, ale každý den přinesl něco pozitivního. Když jsme pod rouškou tmy chodili po Hulíně a psali hesla po chodnících , jako bychom se vraceli do roku 1968. Na náměstí se konaly manifestace. Na jednu z nich přijel i zpěvák Michal David. Dodnes vzpomínám, jak mi vyhrkly slzy do očí, když jsem v televizi viděl Jaroslava Hutku a Karla Kryla,“ říká s nostalgií.

Jednou z nejkrásnějších událostí bylo pro Hulíňany sundávání hlavy V. I. Lenina.

„Přeplněné náměstí sledovalo, jak ho s Jardou Šaškem pomalu sundáváme. Jásot vyprovázel odchod této nechvalně známé postavy,“ dodává Mikeš.