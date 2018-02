„Sanitka dojede k pacientovi do 20 minut v každé obci,“ ujišťuje hejtman

Do dvaceti minut jsme u vás. To garantuje za záchranáře v celém kraji hejtman Jiří Čunek. V praxi funguje na celém území šestnáct výjezdových základen zdravotnických záchranářů, díky čemuž jsou všechny obce nyní dosažitelné v zákonem stanovené době.

„Je to vyřešeno tak, aby od chvíle, kdy operátor převezme informace o pacientovi a dá pokyn sanitce, aby vyjela, se k němu dostala nejdéle do dvaceti minut. My zajišťujeme, že k němu opravdu dojede,“ ujistil včera před novináři hejtman Zlínského kraje.

Fakt, že sanitka maximální časový limit stihne, potvrzuje podle Čunka aktualizovaný plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, jehož vydání schválili krajští radní.

Nové základny pro záchrannou službu v plánu kraje nejsou

„Neplánujeme stavbu nových základen. Prioritou je pro nás teď modernizace vybavení pro záchranáře. S využitím evropských peněz jsme záchranářům pořídili například 13 nejmodernějších sanitek, které jsou nejen v ČR, ale i v Evropě k mání. Dále přístroje pro nepřímou srdeční masáž či přístroje pro umělou plicní ventilaci,“ informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Dojezdová doba bývala „na hraně“

Například výjezdová základna v Suché Lozi byla otevřena teprve v září 2016. Do té doby to třeba v Lopeníku na Slovácku, který je těsně u hranic se Slovenskem, měli záchranáři poměrně daleko. Do obce vyjížděly posádky z Uherského Brodu.

„Určitě je lepší, že tu máme základnu blíže v Suché Lozi. Dojezdová vzdálenost se zkrátila. Tehdy byla hodně na hraně,“ konstatoval starosta Lopeníku Roman Buček.

Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých, nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných mimořádných případů.

To také potvrdil Petr Olšan, mluvčí zdravotnické záchranné služby. V těchto případech si záchranáři vyžádají pomoc od ostatních složek Integrovaného záchranného systému, je-li to tedy možné a účelné.

„Pokud je náledí, bude zachumeleno či zhoršená viditelnost, tak se může opravdu stát, že termín se nepodaří dodržet. Navíc 20minutová dojezdová doba platí v případě, že posádka je na základně. Pokud je vyjetá u jiného případu, musíme požádat další ze základny, která je poblíž,“ konstatoval mluvčí Petr Olšan.

Téměř všechny obce ve Zlínském kraji spadají do působnosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Jedinou výjimku tvoří vzhledem ke své poloze město Koryčany na Kroměřížsku a jeho místní části Blišice, Jestřabice a Lískovec, kde neodkladnou péči občanům poskytuje záchranka Jihomoravského kraje, a to na základě smlouvy mezi oběma kraji.