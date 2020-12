Včetně několika v Olomouci, jedné v Prostějově či Kroměříži. Ta kroměřížská vznikla doposud jako poslední. Společnost ji otevřela před měsícem. Na první relevantní čísla je tedy ještě brzy.

Projel prádelny v Evropě

Vážně si Jaroslav Knap myslí, že samoobslužné prádelny mohou mít budoucnost i v Česku?

„Rozhodně. Vezměte si například samoobslužné automyčky. Dřív si to každý tak nějak šmrdlal doma a teď se stojí na těchto myčkách řady. Podobné to bude i s prádelnami. Pračky máme velké, takže lidé si nosí třeba potahy a další objemné věci, které by jinak museli zanést do čistírny. Už jsem viděl i pána, který přišel s pytlem plným bot. Nechtěl si je cpát do vlastní pračky doma,“ vysvětluje Knap, který dodává, že jejich služby často využívají také drobní živnostníci – kosmetičky, kadeřnice, restaurace a podobně.

„Mají to rychle vyprané, nečekají na prádlo několik dnů. To je pro tyto podnikatele výhodné. Nic si sem nemusí nosit – přístroje mají dávkovače prášku a aviváže. Což je všechno v ceně,“ vysvětluje Knap, který projel několik států, aby si důkladně nastudoval, jak samoobslužné prádelny ve světě fungují.

„Byl jsem se podívat v prádelnách ve Španělsku, Francii a dalších evropských zemích,“ prozrazuje.

Chybí jen mandl

Vzhledem k tomu, že se v branži již nějaký pátek pohybuje, získal i řadu postřehů od zákaznic a zákazníků.

„Někteří lidé mi říkali, že je prádelna dobré místo pro setkávání. Sejdou se zde paní, popovídají si. Jedna mi dokonce říkala, že je to jediné místo, kde má trochu času si něco málo přečíst. Druhá se mě, z nostalgie, zeptala, kdy už budeme mít mandl,“ usmívá se Jaroslav Knap. Ne vždy je však v prádelnách taková idylka. Občas dojde i na nějakou tu nehodu.

„Jednou se nám stalo, že zákaznice dala prát velkého plyšového medvěda. My jsme jí radili, ať své rozhodnutí pořádně zváží. Skončilo to tak, že z medvěda vypadaly droboučké kuličky, které ucpaly celou pračku. Vyčištění nám trvalo celý den,“ vzpomíná Knap dnes již s úsměvěm.

Společnost Laundrysys, která stojí za projektem Tvoje prádelna, má kromě několika prádelen uprostřed větších či menších měst, také několik provozoven na vysokoškolských kolejích. Studentské prádelny jsou hojně využívány převážně zahraničními studenty.