„Jednomyslně jsme se shodli, že za ta léta úsilí, péče, starostí a tréninku slonů si to zkrátka plně zaslouží. Vybrali krásné africké jméno Zyqarri, což znamená Anděl. Ale spíš je to anděl s růžkama,“ usmála se mluvčí zoo Romana Mikešová.

Podle ní je nejpopulárnější obyvatel zlínské zoologické zahrady malý nezbeda, kterého si však jeho sloní maminka Kali umí pěkně srovnat. Současně jej ale prý bedlivě hlídá a vzorně se o něj stará. Chovatelé Zykyho, jak mu nyní říkají, ještě proto nezvážili. Jeho váhu nyní, v půl roce, odhadují okolo 130 kilogramů.

Půlroční sameček slona afrického se ve zlínské zoo narodil letos 6. června a okamžitě se stal doslova celebritou. Je totiž vůbec prvním mládětem slona afrického, které se narodilo v České republice. V Evropě se obdobným úspěchem mohou za uplynulých dvanáct měsíců pochlubit pouze další dvě zoologické zahrady.

Pořádný důvod k oslavě

A protože mu bylo právě půl roku, rozhodli se pracovníci zahrady, že mu uspořádají velkou oslavu, vždyť podle mluvčí Zoo Zlín Romany Mikešové je šest měsíců již pořádný důvod k oslavě. Proto zde malému „afričákovi“ v pondělí 6. prosince nachystali překvapení v podobě ovocno-zeleninového dortu.

„Vůbec poprvé v historii zoo jsme se rozhodli oslavit půl rok od narození, první české africké slůněte je totiž opravdu výjimečné a mimořádné. Pro našeho oslavence jsme nachystali vybrané lahůdky, základ dortu tvořily seno, dýně a žluté melouny, nechyběly banány, mrkev, čínské zelí a řapíkatý celer. Dort doplnily také jablíčka a speciální granule, které sameček naprosto zbožňuje,“ uvedla Romana Mikešová, vedoucí marketingu.

Chovatelé překvapení nachystali v pavilonu slonů, přímo v 12.00 hodin pak stádo vpustili dovnitř z venkovního výběhu.

„Jak jsme správně předpokládali, největší radost jsme udělali samici Kali, matce slůněte. Ta se od dortu doslova nepohnula ani na krok. Sameček okamžitě našel granulky, sbíral také jadérka z dýní a na jeho chování bylo rozhodně poznat, že ho ten pořádný kopec dobrot naprosto překvapil,“ doplnila Romana Mikešová.

Malý Zyky je podle chovatelů zatím stále závislý na mateřském mléce, sem tam však ochutnává seno nebo jablíčka, ty má prý moc rád.

„Narostly mu už zuby, takže vše dokáže požvýkat, zkouší také drobné větvičky ovocných stromů,“ prozradila chovatelka slonů Anna Žákovská.

Do sněhu se mu nechtělo

Pracovníci zoologické zahrady také prozradili, jak se malé slůně vypořádalo s jeho první sněhovou nadílkou. Prý se mu vůbec nechtělo jít ven.

„Vůbec nechtěl vyjít z pavilonu, nedůvěřivě vše pozoroval. Teď už ale návštěvu zasněženého výběhu zvládá naprosto bez problémů. Kromě matky Kali nejčastěji vyhledává nejmladší slonici Ulu, vytvořili si spolu hezký vztah,“ přiblížila Anna Žákovská.

Zoo Zlín chová slony africké od roku 2003. Stádo nyní tvoří dospělé slonice Kali (27 let), Zola (26 let) a Ulu (25 let) a půlroční sameček. V roce 2017 zlínská zoo zahájila realizaci projektu nové africké oblasti pojmenované Karibuni.

Jeho dominantou se stane moderní a prostorné zařízení pro chov slonů afrických o rozloze kolem 6 hektarů. První část, výběh B, zoo otevřela v srpnu 2020. Sloni zde mají k dispozici nejen tříhektarovou travnatou plochu, ale také přírodní bahniště, jezírko se sprchou pro koupání a přístřešky pro krmení a odpočinek.

V současné době v Karibuni probíhá výstavba chovného zařízení. Pokud půjde vše podle předpokladů, stavba bude dokončena v závěru roku 2022.