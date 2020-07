Nová specializovaná přístrojová technika se využívá pro přesnější určování typu inkontinence, tedy nechtěného úniku moči u žen i mužů, a pomáhá odborníkům při stanovení správné léčby.

S pomocí Samby lékaři mohou provést až 900 vyšetření ročně.

„Vyšetření hodnotí vlastní akt močení a umožňuje zjistit a odlišit jeho dílčí poruchy. Samba se uplatňuje u mužů i u žen při posuzování funkce dolních močových cest, zejména před určením adekvátní léčby a typu úniku moče, před operačními výkony na prostatě, při některých neurologických chorobách či v souvislosti s poruchou močení po těžkých poraněních pánve. Záznam a vyhodnocení močení lze využít také k sledování účinnosti léčby a nácviku močení, zejména je-li přístroj vybaven video modulem,“ uvedl primář Urologického oddělení Kroměřížské nemocnice Lumír Domes.

Vyšetření pomocí Samby se sestává z několika ustálených procedur a postupů. Jednotlivé naměřené hodnoty zaznamenává speciální měřící aparatura. Výsledky následně zpracovává počítač a vyšetřením se získá podrobný záznam, jenž je následně analyzován a hodnocen pověřeným lékařem.

Základní vyšetření, uroflowmetrie, je jednoduché, pacient močí do mušle urodynamického přístroje.

„Při nejkomplexnějším vyšetření, takzvané tlakově-průtokové studii, je tenká hadička zavedena do močového měchýře, kde jsou rovněž zavedeny snímače tlaku. Ty jsou umístěny také do konečníku, případně je další elektroda připevněna ke kůži. Následně jsou zaznamenávány hodnoty tlaku při plnění močového měchýře mediem a po jeho naplnění při močení. U žen je při zjišťování příčin neudržení moče vyšetření doplněno o zátěžové testy,“ popsal Domes.

Inkontinence patří mezi velmi časté obtíže. V různém stupni úniku moče jí trpí až polovina žen v České republice. V deseti procentech případů musí být problém řešen medikamentózní nebo chirurgickou léčbou.

„S pomočováním se u žen setkáváme přibližně dva a půl krát častěji než u mužů, a také jeho příčiny jsou rozdílné. Pokud se u pacientky inkontinence začne projevovat, měla by včas podstoupit vyšetření v urologické nebo gynekologické ambulanci. Rozhodně by návštěvu lékaře neměla oddalovat kvůli studu nebo dokonce rezignace na svůj stav. Používání reklamovaných inkontinenčních prostředků by mělo být vyhrazeno až jako poslední možnost po vyčerpání všech ostatních metod léčby,“ upozornil Domes.

Celé vyšetření přístrojem Samba trvá půl až třičtvrtě hodiny a vyžaduje dobrou spolupráci zdravotníka a vyšetřovaného pacienta. Jeho pořízení vyšlo nemocnici na bezmála půl milionu korun.