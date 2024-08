Z nádvoří vede dolů do sal terren dlouhé schodiště, které ústí v prostředním ze tří sálů. Na každé jeho straně jsou dveře, vedoucí do další sala terreny. A pak dál do boční grotty, uměle vytvořené jeskyně. Podle výzdoby se jedné říká vodní a druhé důlní. Nejsou hluboké, mírné tajemno z nich však ani po staletích nevyprchalo.

Biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna, který je nechal na konci 17. století vybudovat pro pobavení hostů, si jich ale neužil.