Celkem 17 krát v pondělí odpoledne a ve večerních hodinách, vyjížděli hasiči ve Zlíně a okolí k událostem v důsledku silného větru.

„I v samotném centru krajského města měli hasiči plné ruce práce. Například odstraňovali vzrostlý strom na ulici Nad Ovčírnou I., který spadl na zaparkovaná auta. 11 výjezdů měli hasiči na Kroměřížsku, 7 krát na Uherskohradišťsku a pouze v 6 případech vyjeli hasiči na Vsetínsku. Na rozdíl od jiných krajů Zlínský kraj nepřekročil ani sto výjezdů, souvisejících s orkánem Sabina,“ vyjmenovala za krajské hasiče mluvčí Lucie Javoříková.

Bez proudu 500 domácností

Vítr se ve Zlínském regionu pohybuje od 13 až do 40 km/h. Podle společnosti E-ON je nyní bez elektřiny ve Zlínském kraji asi 500 domácností.

Týká se to obcí Kroměříž, Uherské Hradiště, Slavkov a Uherský Brod.

"Naplánované práce v nejvíce postižených lokalitách, které souvisejí s výměnou elektroměrů nebo Řádem preventivní údržby rušíme a všechny lidi zapojujeme do obnovy dodávek elektřiny," uvedla mluvčí společnosti E-ON Božena Herodesová.

K dodávkám elektřiny od skupiny ČEZ byli ve Zlínském kraji k osmé hodninně ranní připojeni všichni jejich odběratelé.

"Výpadky ještě mohou nastat u nízkého napětí na okrajích vesnic nebo v chatových osadách – v případě poruchy prosíme občany, aby se na nás obrátili prostřednictvím bezplatné linky 800 850 860, poruchu mohou nahlásit také na webu www.bezstavy.cz," uvedl mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Další informace od ČEZ:



• Vzhledem k počasí a stále silnému větru není vyloučeno, že se během dne vyskytnou další poruchy na vysokém napětí.

• Také na dnešní den jsme zrušili plánované opravy, abychom měli k dispozici maximální počet elektromontérů a techniků.

• Většina poruch by měla být odstraněna během dopoledne, další do večera. Závisí ovšem na vývoji počasí a síle větru…

• Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silného větru.

• Poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku 800 850 860.

• Aktuální informace zveřejňujeme na webech www.cezdistribuce.cz a www.bezstavy.cz.